La prochaine Xbox doit faire face aux contraintes actuelles du marché de la tech. Ce qui pourrait potentiellement obliger Microsoft à augmenter le prix de cette console.
Pour sa prochaine sortie, on sait que Microsoft va sortir une console Xbox hybride, connue sous le nom de code de Project Helix. Une console qui permettra à la fois de jouer aux jeux Xbox et PC, mais qui, si elle est très attendue, doit faire face à diverses contraintes, au vu de l'état du marché. Et les problèmes vécus autour de se projet se confirment, selon les propos de la patronne de Xbox.
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La pénurie de RAM, toujours là pour pousser les prix à la hausse
Combien va coûter la prochaine Xbox ? Si on n'a pas de chiffre précis sur cette question, les rumeurs qui tombent sur la toile ces derniers mois indiquent clairement que le prix sera bien à la hausse, et devrait dépasser les 1 000 dollars. Et ce qui tenait de la rumeur précédemment commence à être confirmé officiellement.
En effet, la PDG de Xbox Asha Sharma a évoqué cette question au micro du journaliste Stephen Tolito, dans le cadre de sa newsletter Game File. L'occasion pour elle de parler de la pénurie de RAM, qui fait rage dans tout le milieu de la tech, et d'avouer tout simplement que « le coût de la mémoire aura une incidence sur les prix et sur la disponibilité ».
Le calendrier de lancement n'est toujours pas défini
Et si la pénurie de RAM pourrait faire mal au prix de la prochaine Xbox, elle crée aussi plus d'incertitudes pour la programmation du lancement de ce produit. « Dans notre volonté d'être là où le monde entier joue, nous en tiendrons compte. Nous ne sommes donc pas encore prêts à communiquer un calendrier de lancement pour l'instant. Le monde évolue très vite » a-t-elle ainsi poursuivi.
Pour rappel, Microsoft a programmé l'envoi de kits de développement aux studios de jeux vidéos pour 2027, ce qui laissait à penser que la sortie de la nouvelle console pourrait avoir lieu en 2028. Mais si la crise de la RAM venait à s'approfondir, ce qui n'est pas un scénario si improbable, peut-on imaginer que cette console arrive finalement plus tard, en 2029 ?