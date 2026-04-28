Combien va coûter la prochaine Xbox ? Si on n'a pas de chiffre précis sur cette question, les rumeurs qui tombent sur la toile ces derniers mois indiquent clairement que le prix sera bien à la hausse, et devrait dépasser les 1 000 dollars. Et ce qui tenait de la rumeur précédemment commence à être confirmé officiellement.

En effet, la PDG de Xbox Asha Sharma a évoqué cette question au micro du journaliste Stephen Tolito, dans le cadre de sa newsletter Game File. L'occasion pour elle de parler de la pénurie de RAM, qui fait rage dans tout le milieu de la tech, et d'avouer tout simplement que « le coût de la mémoire aura une incidence sur les prix et sur la disponibilité ».