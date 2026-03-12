On vient d'apprendre une nouvelle importante pour la prochaine console Xbox next-gen. Une nouvelle qui va nous inciter à la patience.
Aujourd'hui, les amoureux de la Xbox se posent une question bien précise : combien va coûter la prochaine itération ? Car cette console, qui devrait être un hybride entre le PC et la Xbox, est annoncée par certaines rumeurs à un prix de lancement compris entre 999 et 1200 dollars. Mais avec la nouvelle qui vient d'être donnée aujourd'hui, une autre question va commencer à prendre de la place, à savoir la date de lancement de ce produit !
Les kits de développement de la prochaine Xbox envoyés en 2027
Les choses avancent du côté de Microsoft sur la prochaine console, qui a pour le moment le nom de code Project Helix. À l'occasion de la Game Developers Conference de 2026, le vice-président en charge de la prochaine console, Jason Ronald, a ainsi fait une annonce qui nous donne un premier aperçu du programme mis en place par le groupe.
« Nous enverrons les versions alpha du Project Helix aux développeurs à partir de 2027 » a-t-il ainsi indiqué, selon des propos rapportés par le média IGN. Une « version alpha » sur laquelle il n'a pas élaboré, mais qui doit correspondre au kit de développement transmis aux studios pour leur permettre de créer des jeux vidéos adaptés à cette console.
La sortie programmée pour 2028 ?
Une communication qui montre que le projet avance, mais qui évidemment laisse derrière elle un doute important. Si les kits de développeurs arrivent dans les studios en 2027, alors la sortie officielle de la console pourra-t-elle avoir lieu la même année, ou alors doit-on commencer à penser qu'elle ne pourra finalement se passer qu'en 2028 ?
Au-delà de cette question fondamentale, Jason Ronald a esquissé les contours d'une console aux performances au sommet, basées sur une puce AMD développée précisément pour cette nouvelle Xbox. Les performances en ray tracing devraient aussi être au rendez-vous. La console offrirait ainsi « un bond en avant considérable en termes de performances et de capacités de ray tracing, intégre[rait] l'intelligence directement dans le pipeline graphique et informatique, et apporte[rait] des gains significatifs en termes d'efficacité, d'échelle et d'ambition visuelle. Il en résulte[ra] des mondes plus réalistes, immersifs et dynamiques pour les joueurs », selon une note de blog qu'il a publié après la conférence.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)