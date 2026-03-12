Les choses avancent du côté de Microsoft sur la prochaine console, qui a pour le moment le nom de code Project Helix. À l'occasion de la Game Developers Conference de 2026, le vice-président en charge de la prochaine console, Jason Ronald, a ainsi fait une annonce qui nous donne un premier aperçu du programme mis en place par le groupe.

« Nous enverrons les versions alpha du Project Helix aux développeurs à partir de 2027 » a-t-il ainsi indiqué, selon des propos rapportés par le média IGN. Une « version alpha » sur laquelle il n'a pas élaboré, mais qui doit correspondre au kit de développement transmis aux studios pour leur permettre de créer des jeux vidéos adaptés à cette console.