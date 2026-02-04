L'information est tombée comme un couperet lors de l'appel aux résultats du quatrième trimestre 2025 d'AMD. En évoquant la montée en puissance de la production pour ses partenaires, la direction a explicitement mentionné que le développement de la prochaine puce semi-personnalisée pour Microsoft était « en bonne voie pour soutenir un lancement en 2027 ». Ce glissement d'un an par rapport aux documents internes de la FTC (qui visaient 2028) n'est pas anodin.

Sous le capot, ce projet « Magnus » ne ferait pas dans la dentelle. Les fuites concordantes pointent vers une architecture hybride mariant des cœurs Zen 6 à une partie graphique RDNA 5 (ou Navi 5), le tout conçu pour effacer l'écart technologique qui se creuse avec le PC. Contrairement aux rumeurs d'une machine « tout cloud », il s'agirait bien d'un monstre de silicium local, taillé pour le calcul brut. AMD confirme ici que le hardware reste central, balayant d'un revers de main les théories sur une Xbox devenue simple application TV.