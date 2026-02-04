Lisa Su n’a pas seulement parlé de chiffres lors du dernier bilan financier d’AMD ; elle a potentiellement grillé la politesse à Microsoft. Oubliez les fuites de la FTC évoquant 2028 : la prochaine Xbox, nom de code « Magnus », pourrait débarquer dès l’année prochaine. Un changement de calendrier qui trahit une fébrilité certaine chez le géant de Redmond.
Les plans les mieux huilés ne résistent jamais à une conférence investisseurs un peu trop bavarde. Alors que le marché digère à peine les récentes hausses tarifaires de l'écosystème Xbox, voilà que le futur frappe à la porte avec une brutalité inattendue. Comme le rapportait Engadget, c'est au détour d'une phrase anodine sur les revenus semi-conducteurs que la PDG d'AMD a vendu la mèche. Pour comprendre l'urgence de cette décision, il faut revenir aux difficultés actuelles de la marque verte, coincée entre une croissance matérielle en berne et une promesse de puissance jusqu'ici bridée. Vous pensiez que le cycle actuel durerait encore deux ans ? Détrompez-vous.
Magnus : 2027, l’année du quitte ou double
L'information est tombée comme un couperet lors de l'appel aux résultats du quatrième trimestre 2025 d'AMD. En évoquant la montée en puissance de la production pour ses partenaires, la direction a explicitement mentionné que le développement de la prochaine puce semi-personnalisée pour Microsoft était « en bonne voie pour soutenir un lancement en 2027 ». Ce glissement d'un an par rapport aux documents internes de la FTC (qui visaient 2028) n'est pas anodin.
Sous le capot, ce projet « Magnus » ne ferait pas dans la dentelle. Les fuites concordantes pointent vers une architecture hybride mariant des cœurs Zen 6 à une partie graphique RDNA 5 (ou Navi 5), le tout conçu pour effacer l'écart technologique qui se creuse avec le PC. Contrairement aux rumeurs d'une machine « tout cloud », il s'agirait bien d'un monstre de silicium local, taillé pour le calcul brut. AMD confirme ici que le hardware reste central, balayant d'un revers de main les théories sur une Xbox devenue simple application TV.
La stratégie de la terre brûlée
Ce calendrier accéléré trahit une volonté de reproduire le « coup » de la Xbox 360 : sortir le premier, occuper le terrain, et imposer sa loi avant que la concurrence ne réagisse. Mais cette course à l'armement a un coût, et Microsoft a déjà commencé à préparer les esprits — et les portefeuilles. Comme nous l'évoquions récemment, la firme a prévenu que sa prochaine machine coûterait « un bras », une rhétorique justifiée par la nécessité de rompre avec le boulet technique de la génération actuelle.
Car c'est bien là que se joue la partie d'échecs. En visant 2027 avec une puce « Magnus » ultra-dense, Redmond semble acter l'échec de la stratégie à deux vitesses (Series S/X). Fini le nivellement par le bas qui a tant frustré les développeurs : l'objectif est désormais la domination pure, quitte à laisser le grand public sur le carreau avec un ticket d'entrée prohibitif. C'est une fuite en avant technologique pour faire oublier que sur cette génération, la bataille des consoles a peut-être déjà été perdue.