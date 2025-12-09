L’année 2026 pourrait marquer un tournant majeur pour Xbox, comme l’a laissé entendre Jason Ronald dans une interview accordée à la BBC. À l’occasion du 25ᵉ anniversaire de la marque, plusieurs indices suggèrent que la firme se prépare à dévoiler de nouveaux projets.
L'année 2025 a déjà été le théâtre d'importants changements pour la marque Xbox, qui a commencé à porter ses productions first-party sur les plateformes concurrentes. Le géant de Redmond n'en aurait toutefois pas encore terminé. Lors d'une récente vidéo publiée par la BBC, Jason Ronald s'est exprimé sur l'avenir de Xbox et a multiplié les allusions concernant l'année 2026. Entre le lancement de la console portable Rog Xbox Ally et les projets liés au quart de siècle de la marque, 2026 s'annonce comme une période charnière pour l'écosystème Xbox.
Xbox Rog Ally : un test avant une « vraie » console portable ?
Si vous vous demandez qui est Jason Ronald, sachez qu'il s'agit du vice-président des appareils et de l'écosystème Xbox, et qu'il est également connu pour être l'architecte des Xbox Series. Lors d'une entrevue accordée à la BBC, ce dernier est revenu en détail sur le récent lancement de la console portable en collaboration avec ASUS. La vidéo aborde ses performances, son comportement sur différents titres PC et son usage dans le cloud via le Game Pass. Jason Ronald en a alors brièvement profité pour évoquer la place du format portable dans la stratégie globale de Microsoft.
Il explique que, selon lui, le moment est désormais propice pour que la marque investisse ce segment. Il déclare : « Nous réfléchissons toujours à l'avenir du jeu vidéo et aux nouvelles façons de permettre aux gens de jouer ». Il souligne que l’évolution des usages, des tendances du secteur et de la technologie crée un environnement qui rend cette approche viable pour un plus large public.
Bien que certaines rumeurs affirmaient il y a peu que le projet de console portable Xbox en collaboration avec AMD avait été annulé, les déclarations de Ronald laissent malgré tout imaginer qu'il y aurait de la place pour un appareil de ce type au sein de l'écosystème, d'autant que Sony pourrait également faire son retour sur le marché des consoles portables. Affaire à suivre.
Des annonces attendues pour le 25ᵉ anniversaire
Interrogé par le journaliste Tom Gerken sur une éventuelle expansion de la rétrocompatibilité et l'arrivée de nouveaux jeux Xbox originaux sur Game Pass, Jason Ronald a adopté une position prudente tout en laissant la porte ouverte. « Je ne peux rien annoncer aujourd'hui, mais en 2026, c'est le 25ᵉ anniversaire de Xbox et nous voulons célébrer le grand héritage et l'histoire que nous avons avec Xbox, tout en définissant l'avenir de l'écosystème Xbox », a-t-il affirmé. Il a ensuite ajouté : « Je ne peux ni confirmer ni infirmer ce que vous demandez, mais restez à l'écoute. Nous avons beaucoup de choses passionnantes à partager l'année prochaine ».
S'il faudra visiblement se contenter, pour l'instant, de vagues déclarations quant aux projets à venir autour de Xbox, tout laisse à penser que Microsoft entend célébrer le quart de siècle de la marque comme il se doit. Alors que la Series X vient d'entamer sa sixième année de vie (eh oui, déjà), la firme américaine a récemment commencé à dessiner les contours de sa future console de salon. Une console haut de gamme qui pourrait d'ailleurs voir le jour dès 2027, selon plusieurs bruits de couloir. Peut-on donc espérer une annonce en 2026 ? Réponse au cours des douze prochains mois…
