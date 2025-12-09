Si vous vous demandez qui est Jason Ronald, sachez qu'il s'agit du vice-président des appareils et de l'écosystème Xbox, et qu'il est également connu pour être l'architecte des Xbox Series. Lors d'une entrevue accordée à la BBC, ce dernier est revenu en détail sur le récent lancement de la console portable en collaboration avec ASUS. La vidéo aborde ses performances, son comportement sur différents titres PC et son usage dans le cloud via le Game Pass. Jason Ronald en a alors brièvement profité pour évoquer la place du format portable dans la stratégie globale de Microsoft.

Il explique que, selon lui, le moment est désormais propice pour que la marque investisse ce segment. Il déclare : « Nous réfléchissons toujours à l'avenir du jeu vidéo et aux nouvelles façons de permettre aux gens de jouer ». Il souligne que l’évolution des usages, des tendances du secteur et de la technologie crée un environnement qui rend cette approche viable pour un plus large public.

Bien que certaines rumeurs affirmaient il y a peu que le projet de console portable Xbox en collaboration avec AMD avait été annulé, les déclarations de Ronald laissent malgré tout imaginer qu'il y aurait de la place pour un appareil de ce type au sein de l'écosystème, d'autant que Sony pourrait également faire son retour sur le marché des consoles portables. Affaire à suivre.