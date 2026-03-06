À l'heure actuelle, cette « nouvelle Xbox » reste tout ce qu'il y a de plus abstrait côté look ou performances, mais on sait déjà que celle-ci permettra « de jouer aux jeux Xbox et PC ». Une première question se pose aussitôt : peut-on alors définir comme « console » une telle machine ?

La nouvelle directrice de Microsoft Gaming, Asha Sharma sera présente à la GDC (Game Developers Conference) de San Francisco dans quelques jours, pour expliquer la vision portée par cette nouvelle génération de Xbox auprès des partenaires et des studios. La console pourrait faire une apparition en toute fin d'année, lors des Video Game Awards, comme ce fut le cas il y a quelques années avec la Xbox Series X.