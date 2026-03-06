À la surprise générale, la division gaming de Microsoft a officialisé « la nouvelle console Xbox » sur les réseaux sociaux. Nom de code : Helix. Mais est-ce vraiment une console ?
Alors que la division Xbox a récemment connu un chamboulement historique avec l'arrivée d'Asha Sharma aux manettes, voilà que le géant américain dévoile sa prochaine génération de console Xbox. Et Microsoft confirme ce que chacun avait déjà deviné depuis longtemps déjà, la prochaine Xbox pourra aussi lire les jeux PC.
Vers une « Helixbox » ?
À l'heure actuelle, cette « nouvelle Xbox » reste tout ce qu'il y a de plus abstrait côté look ou performances, mais on sait déjà que celle-ci permettra « de jouer aux jeux Xbox et PC ». Une première question se pose aussitôt : peut-on alors définir comme « console » une telle machine ?
La nouvelle directrice de Microsoft Gaming, Asha Sharma sera présente à la GDC (Game Developers Conference) de San Francisco dans quelques jours, pour expliquer la vision portée par cette nouvelle génération de Xbox auprès des partenaires et des studios. La console pourrait faire une apparition en toute fin d'année, lors des Video Game Awards, comme ce fut le cas il y a quelques années avec la Xbox Series X.
À noter que cette annonce intervient alors qu’une autre information circule, cette fois du côté de Sony, qui aurait décidé de lever le pied sur sa stratégie multiplateforme. Certains jeux PlayStation 5 resteraient ainsi exclusifs à la console de la marque.
Un choix qui peut sembler logique, puisque la prochaine Xbox pourrait en effet être en mesure de faire tourner des titres PS5 via leurs équivalents PC. Une perspective qui n’est sans doute pas du goût du géant japonais.
Vers un petit PC gaming badgé Xbox ?
Concernant la future Xbox, les informations restent pour l’instant très limitées. Tout juste sait-on que « la console nouvelle génération offrira une expérience très haut de gamme et soigneusement conçue ». Fin 2025, Sarah Bond avait déjà laissé entendre que cette nouvelle machine allait s’inscrire dans la même vision que la ROG Ally siglée Xbox, à savoir un appareil hybride.
Sans trop s’avancer, la prochaine Xbox devrait donc prendre la forme d’une plateforme plus hybride que jamais (un petit PC gaming en somme), capable de fédérer l’écosystème Xbox tout en ouvrant la porte aux jeux PC, notamment via Steam ou encore Epic Games Store.
Du côté de Microsoft, le pari semble clair : prendre de vitesse PlayStation en officialisant dès aujourd’hui ce « Project Helix », dont le lancement pourrait intervenir à l’horizon 2027.
Une stratégie qui rappelle celle adoptée il y a près de dix ans, lors de l’E3 2016. Microsoft levait alors le voile sur son « Project Scorpio », une console finalement commercialisée l'année suivante sous le nom de Xbox One X, venue concurrencer une certaine PS4 Pro lancé l'année auparavant.
