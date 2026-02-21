Cela dit, le plus mystérieux reste le troisième point. « Nous assistons à la réinvention du jeu. Pour répondre à cette évolution, nous allons inventer de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles façons de jouer en nous appuyant sur ce que nous avons déjà : des équipes, des personnages et des univers emblématiques que les gens aiment » indique Asha Sharma.

Elle ajoute ensuite, « à mesure que la monétisation et l'IA évoluent et influencent cet avenir, nous ne rechercherons pas l'efficacité à court terme et n'inonderons pas notre écosystème d'IA sans âme. Les jeux sont et resteront toujours un art, conçu par des humains et créé à l'aide des technologies les plus innovantes que nous fournissons ». Pas d'IA sans âme certes, mais l'IA est clairement évoquée.

Compte tenu des origines d'Asha Sharma, cela n'a rien de surprenant, mais pose évidemment la question de l'implication de l'intelligence artificielle et de son rôle dans le processus de développement des jeux. À ce sujet, elle est accompagnée dans son nouveau poste de Matt Booty, nouveau directeur du contenu Xbox. Un ancien de Midway, il a rejoint Microsoft il y a quinze ans pour devenir Président des Game Content & Studios en novembre 2023.

Un changement d'orientation se dessine donc chez Microsoft et il est délicat, aujourd'hui, d'imaginer de quoi demain sera fait pour le monde Xbox.