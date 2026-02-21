C'est un petit tremblement de terre qui vient de secouer toute la division Xbox de Microsoft : Phil Spencer prend sa retraite sans être remplacé par « celle à qui tout le monde pensait ».
En deux temps, trois mouvements, l'avenir des Microsoft Game Studios et de la division Xbox dans son ensemble sont devenus plus incertains. Emblématique P.–D.G., Phil Spencer vient d'annoncer son départ à la retraite et, dans son sillage, Sarah Bond a démissionné de son poste.
Le lancement de la Xbox première du nom
Entré chez Microsoft en 1988, Phil Spencer faisait un peu partie « des meubles » au sein de la société. Un meuble d'importance cependant qui a gravit, un à un, les échelons du groupe américain.
Ainsi, après avoir rejoint la division Xbox pour le lancement de sa toute première console – en 2001, ça ne nous rajeunit pas – il en est rapidement devenu le vice-président avant de s'asseoir dans le principal fauteuil en 2014. Depuis lors, il préside aux destinées de toute la structure et a notamment piloté deux des plus incroyables acquisitions que le monde du jeu vidéo ait jamais connu.
En septembre 2020, Bethesda et sa maison-mère ZeniMax Media sont avalés pour la coquette somme de 7,5 milliards de dollars, mais ce n'est encore rien par rapport au montant de celle qui a suivi : lancée en janvier 2022, l'acquisition d'Activision Blizzard n'a été finalisée qu'en octobre 2023, pour une somme à peine croyable, un record de 75,4 milliards de dollars.
Une acquisition qui a changé la face de la division Xbox et qui a poussé Phil Spencer vers le poste de P.–D.G. de la structure… jusqu'à aujourd'hui.
Phil Spencer prend sa retraite
Comme il l'a expliqué sur la plateforme X, Phil Spencer a donc décidé de prendre sa retraite – à 58 ans – et de qutter toutes ses fonctions au sein des Xbox Games Studios bien sûr, mais aussi et surtout de Microsoft dans son ensemble.
Phil Spencer quitte donc le groupe après 38 ans de carrière… mais ce n'est pas le seul bouleversement pour les Xbox Game Studios et la division Xbox puisque la présidente du département a, en parallèle, acté sa propre démission. Sarah Bond était entrée chez Microsoft en 2017 pour, notamment, se charger de toute la partie développement et partenariats.
Forcément, elle a pris une importance certaine, elle aussi, au moment du rachat d'Activision Blizzard. En octobre 2023, peu après la finalisation de l'opération, elle a été nommée au poste de Présidente de Xbox, ne répondant qu'à son P.–D.G., Phil Spencer. Logiquement, elle avait été pressentie pour remplacer ce dernier losque, un jour, il déciderait de quitter son poste.
Mais voilà, alors que le départ de Phil Spencer est acté, Satya Nadella – P.–D.G. de Microsoft – a annoncé le départ de Sarah Bond plutôt que sa promotion. Nous n'en savons pas beaucoup plus sur les conditions de ce départ et ne savons par exemple pas si elle a été poussée vers la sortie, mais le communiqué officiel de la marque ne parle que de démission.
Un communiqué qui ne perd pas de temps pour annoncer la remplaçante de Phil Spencer, Asha Sharma. Anciennement responsable de la division CoreAI au sein de Microsoft, elle est logiquement versée dans tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, mais pour sa première prise de parole dans son nouveau rôle, elle semble vouloir mettre l'accent sur une certaine continuité.
Une nouvelle direction, trois engagements
Elle a notamment évoqué « trois engagements » afin de « comprendre ce qui fonctionne et le protéger » : « Premièrement, des jeux exceptionnels […] Deuxièmement, le retour de la Xbox […] Troisièmement, l'avenir du jeu ». En ce qui concerne le premier point, rien de bien extraordinaire alors que le second point semble vouloir remettre au cœur de la stratégie, la console Xbox.
Pour détailler les choses, Asha Sharma précise : « Nous allons célébrer nos racines en renouvelant notre engagement envers la Xbox, à commencer par la console qui a façonné notre identité. Elle nous relie aux joueurs et aux fans qui investissent dans la Xbox, ainsi qu'aux développeurs qui créent des expériences ambitieuses pour cette plateforme ».
Cela dit, le plus mystérieux reste le troisième point. « Nous assistons à la réinvention du jeu. Pour répondre à cette évolution, nous allons inventer de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles façons de jouer en nous appuyant sur ce que nous avons déjà : des équipes, des personnages et des univers emblématiques que les gens aiment » indique Asha Sharma.
Elle ajoute ensuite, « à mesure que la monétisation et l'IA évoluent et influencent cet avenir, nous ne rechercherons pas l'efficacité à court terme et n'inonderons pas notre écosystème d'IA sans âme. Les jeux sont et resteront toujours un art, conçu par des humains et créé à l'aide des technologies les plus innovantes que nous fournissons ». Pas d'IA sans âme certes, mais l'IA est clairement évoquée.
Compte tenu des origines d'Asha Sharma, cela n'a rien de surprenant, mais pose évidemment la question de l'implication de l'intelligence artificielle et de son rôle dans le processus de développement des jeux. À ce sujet, elle est accompagnée dans son nouveau poste de Matt Booty, nouveau directeur du contenu Xbox. Un ancien de Midway, il a rejoint Microsoft il y a quinze ans pour devenir Président des Game Content & Studios en novembre 2023.
Un changement d'orientation se dessine donc chez Microsoft et il est délicat, aujourd'hui, d'imaginer de quoi demain sera fait pour le monde Xbox.