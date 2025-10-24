La stratégie Xbox de Microsoft ces deux dernières années trouve son explication dans une directive interne stricte. Depuis l'automne 2023, la division gaming doit atteindre une marge bénéficiaire de 30 %, entraînant fermetures de studios, licenciements massifs et flambée des prix.
L'actualité Xbox a été particulièrement mouvementée ces dernières semaines. Après l'augmentation du prix de ses consoles et accessoires, la refonte de son offre Game Pass, la commercialisation des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X ou encore les premières rumeurs concernant le tarif de sa future console, le média Bloomberg nous en dit plus sur les chamboulements dernièrement opérés en interne par la firme de Redmond.
Xbox : des objectifs déconnectés de la réalité du marché ?
Selon Bloomberg, la direction financière de Microsoft, menée par Amy Hood, a fixé à l’automne 2023 un objectif de 30 % de marge bénéficiaire pour l’ensemble du groupe, y compris Xbox. Cette exigence, baptisée en interne « accountability margin », a quelque peu bouleversé la stratégie de la division Xbox. Xbox a dû réagir en augmentant ses tarifs, en annulant plusieurs projets et en procédant à des licenciements massifs.
Les analystes interrogés par Bloomberg rappellent que les marges habituelles du secteur oscillent entre 17 % et 22 %, bien loin de la barre fixée par Microsoft. D’après des documents internes, Xbox n’affichait qu’une marge de 12 % sur les neuf premiers mois de l’exercice 2022. L’écart est donc considérable, vous en conviendrez.
En juillet, lors d'un appel aux investisseurs, Amy Hood a déclaré que le revenu opérationnel de la division Xbox avait augmenté de 34 % au dernier trimestre grâce au maintien d’une stratégie axée sur les activités les plus rentables. Cette stratégie s'est d'ailleurs récemment traduite par des licenciements touchant 4 % de l'effectif mondial de Microsoft, la branche gaming figurant parmi les principales victimes.
Jeux, studios, Game Pass : où va Microsoft avec la branche Xbox ?
Pour rappel, l’année 2023 a vu Microsoft boucler l’acquisition d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, après avoir absorbé ZeniMax (Bethesda) en 2020. Ces rachats ont indubitablement conféré à Xbox des franchises populaires comme Call of Duty, Diablo, The Elder Scrolls ou Fallout, mais ont aussi visiblement accru la pression sur les équipes pour rentabiliser l’investissement.
Bloomberg souligne que le modèle Game Pass, lancé en 2018 avec tous les titres first-party disponibles dès le premier jour, complique l’atteinte de marges aussi élevées. Certains jeux peinent à atteindre le seuil des 30 %. Xbox utilise un indicateur interne, le « member-weighted value », calculé selon le temps passé par les abonnés sur chaque titre. Ce système profite surtout aux jeux multijoueurs, ce qui conduit Microsoft à privilégier désormais les projets à faible coût et fort potentiel commercial.
Un porte-parole de Microsoft a indiqué au média américain que l'entreprise évalue différemment chaque jeu et projet, ajoutant qu'elle doit parfois prendre des décisions difficiles, y compris mettre fin au développement de certains titres, pour rediriger les ressources vers des projets « plus alignés » avec sa vision. Le studio californien The Initiative et son reboot de Perfect Dark en ont d'ailleurs dernièrement fait les frais.
