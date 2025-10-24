Selon Bloomberg, la direction financière de Microsoft, menée par Amy Hood, a fixé à l’automne 2023 un objectif de 30 % de marge bénéficiaire pour l’ensemble du groupe, y compris Xbox. Cette exigence, baptisée en interne « accountability margin », a quelque peu bouleversé la stratégie de la division Xbox. Xbox a dû réagir en augmentant ses tarifs, en annulant plusieurs projets et en procédant à des licenciements massifs.

Les analystes interrogés par Bloomberg rappellent que les marges habituelles du secteur oscillent entre 17 % et 22 %, bien loin de la barre fixée par Microsoft. D’après des documents internes, Xbox n’affichait qu’une marge de 12 % sur les neuf premiers mois de l’exercice 2022. L’écart est donc considérable, vous en conviendrez.

En juillet, lors d'un appel aux investisseurs, Amy Hood a déclaré que le revenu opérationnel de la division Xbox avait augmenté de 34 % au dernier trimestre grâce au maintien d’une stratégie axée sur les activités les plus rentables. Cette stratégie s'est d'ailleurs récemment traduite par des licenciements touchant 4 % de l'effectif mondial de Microsoft, la branche gaming figurant parmi les principales victimes.