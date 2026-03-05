Jadis, les exclusivités comptaient pour beaucoup dans le succès d'une console et qu'il s'agisse de Microsoft ou de Sony, c'était un peu la course à qui signerait les studios, les projets les plus en vue.

Une stratégie qui semblait battue en brèche d'abord par Microsoft. Les jeux Xbox profitaient ainsi systématiquement d'une version PC pour ainsi dire en simultané. Peu après, Sony a emboîté le pas de sa principale concurrente et de nombreuses très grosses productions de ses studios étaient alors portées sur PC, même s'il y avait parfois d'importants délais.

Ainsi, des franchises aussi « typées PlayStation » que God of War ont déboulé en version Windows avec God of War (2018) et God of War Ragnarok. Il en fut de même avec The Last of Us et The Last of Us Part II avant que Ghost of Tsushima ne rejoigne aussi le mouvement. Pour ce dernier, on parle tout de même de pas moins de quatre ans de décalage sur la version console !

Reste que l'habitude semblait prise et l'annonce d'une version PC pour le Death Stranding 2: On the Beach sonnait presque comme une évidence. Mais, voilà, Sony aurait de nouveau changé sa vision des choses.