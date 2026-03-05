Le temps des portages PC systématiques aurait-il duré chez Sony ? C'est en tout cas le message que la marque semble vouloir faire passer.
Après avoir multiplié les adaptations de jeux exclusifs à ses PlayStation, Sony aurait-elle décidé de revoir sa position ? C'est en tout cas ce que nous disent les deux exemples, Ghost of Yōtei et Saros.
Le temps de l'ouverture…
Jadis, les exclusivités comptaient pour beaucoup dans le succès d'une console et qu'il s'agisse de Microsoft ou de Sony, c'était un peu la course à qui signerait les studios, les projets les plus en vue.
Une stratégie qui semblait battue en brèche d'abord par Microsoft. Les jeux Xbox profitaient ainsi systématiquement d'une version PC pour ainsi dire en simultané. Peu après, Sony a emboîté le pas de sa principale concurrente et de nombreuses très grosses productions de ses studios étaient alors portées sur PC, même s'il y avait parfois d'importants délais.
Ainsi, des franchises aussi « typées PlayStation » que God of War ont déboulé en version Windows avec God of War (2018) et God of War Ragnarok. Il en fut de même avec The Last of Us et The Last of Us Part II avant que Ghost of Tsushima ne rejoigne aussi le mouvement. Pour ce dernier, on parle tout de même de pas moins de quatre ans de décalage sur la version console !
Reste que l'habitude semblait prise et l'annonce d'une version PC pour le Death Stranding 2: On the Beach sonnait presque comme une évidence. Mais, voilà, Sony aurait de nouveau changé sa vision des choses.
… et celui du repli sur soi.
En provenance de Bloomberg et relayée par VideoCardz, l'information paraît claire : la suite de Ghost of Tsushima, Ghost of Yōtei sera bien une exclusivité PlayStation 5 comme vous pouvez le voir ci-dessus.
Le jeu conçu par Sucker Punch Productions est sorti le 2 novembre dernier, mais il ne serait donc pas question d'avoir une version Windows, même quatre ans plus tard. De plus, il ne s'agirait pas d'un cas isolé puisque Saros dont la sortie est, elle, prévue le 30 avril prochain, ne devrait pas non plus avoir droit à son adaptation sur nos PC. Jason Schreier explique la chose de la sorte :
« Les jeux en ligne tels que Marathon et Marvel Tokon continueront d'être disponibles sur plusieurs plateformes, mais les titres solo comme le succès de l'année dernière, Ghost of Yōtei, et le prochain jeu d'action Saros resteront exclusifs à la PlayStation 5, ont indiqué les sources, qui ont demandé à rester anonymes car elles n'étaient pas autorisées à parler publiquement de la stratégie de l'entreprise ».
Le journaliste de Bloomberg ne peut donc pas citer ses sources, mais celles-ci parlent de « stratégie de l'entreprise ». Cela laisse à penser que ces deux jeux ne seront pas des cas isolés et qu'à l'avenir, Sony reconduira l'exclusivité de certains de ses titres. Il est plus que sous-entendu que la décision concerne les gros jeux solo et pas les jeux multijoueurs.
Rappelons que, contrairement à Microsoft ou Sony, le troisième géant de la console – Nintendo – a toujours défendu ses exclusivités. Le revirement de Sony pourrait s'expliquer par le succès remporté par les Switch et Switch 2, ainsi que par les contre-performances de certaines versions PC.