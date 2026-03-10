Et lors d’un récent live avec sa communauté, ce dernier est revenu sur le sujet et a partagé son analyse de la future stratégie hardware de Microsoft. Selon lui, la console qui découlera de ce Project Helix pourrait afficher une puissance supérieure à celle de la future PlayStation 6.

Il souligne que l’annonce de Microsoft insiste déjà sur l’idée de « mener la course aux performances », un indice qui, d’après lui, laisse présager une machine particulièrement ambitieuse sur le plan technique. C'était déjà la volonté de la firme américaine avec la Xbox Series X en 2020, par rapport à la PS5.