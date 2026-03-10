On le sait, la prochaine « console Xbox » sera une machine hybride, entre Xbox et PC, et à ce titre, son prix pourrait bien lui aussi être inédit sur le marché des consoles modernes.
C'était il y a quelques jours à peine, Microsoft annonçait que sa prochaine console de jeu Xbox portait pour l’instant le nom de code « Project Helix ». La firme de Redmond indiquait alors que cette machine à venir serait capable de faire tourner à la fois des jeux Xbox et des titres PC, confirmant ainsi des informations qui circulaient déjà depuis plusieurs mois. Parmi ceux qui avaient évoqué cette orientation figure notamment le créateur de contenus et analyste Moore’s Law is Dead, qui en parlait dès l’an dernier.
Vers une « nouvelle » Xbox à plus de 1 000 dollars ?
Et lors d’un récent live avec sa communauté, ce dernier est revenu sur le sujet et a partagé son analyse de la future stratégie hardware de Microsoft. Selon lui, la console qui découlera de ce Project Helix pourrait afficher une puissance supérieure à celle de la future PlayStation 6.
Il souligne que l’annonce de Microsoft insiste déjà sur l’idée de « mener la course aux performances », un indice qui, d’après lui, laisse présager une machine particulièrement ambitieuse sur le plan technique. C'était déjà la volonté de la firme américaine avec la Xbox Series X en 2020, par rapport à la PS5.
Mais une génération plus tard, cette énième montée en puissance pourrait avoir un coût. L’analyste estime que Microsoft pourrait positionner sa console sur un segment tarifaire inédit pour le marché grand public, possiblement aux alentours des 1 000/1 200 dollars. Une hypothèse qui traduirait une volonté de transformer progressivement le rôle de la console dans l’écosystème Xbox.
Avec une PS5 Pro à 800€, la crise de la RAM et une future Xbox qui devrait se montrer « encore plus puissante », la barre des 1 000 dollars pourrait donc être franchie. Rappelons que la petite ROG Xbox Ally X est déjà proposée pour sa part à 899,99€.
Reste que, pour l’heure, ces informations doivent être prises avec prudence. Rien de tout cela n’a été confirmé officiellement par Microsoft, et les caractéristiques comme le positionnement tarifaire de la future console relèvent encore très largement de la pure spéculation.
Il faudra sans doute patienter encore de longs mois (aux prochains Game Awards ?) avant que le constructeur ne lève réellement le voile sur la remplaçante des Xbox actuelles. Et même une fois la machine présentée, son prix pourrait rester inconnu pendant quelque temps, comme c’est souvent le cas dans l’industrie du jeu vidéo.
Et Sony dans tout ça ?
Toujours selon Moore’s Law is Dead, le constructeur japonais pourrait quant à lui poursuivre une stratégie proche de celle de la PlayStation 5, à savoir un équilibre entre puissance, prix et large adoption.
Microsoft, de son côté, chercherait davantage à brouiller la frontière entre console et PC, tout en amorçant une transition progressive allant bien au-delà du modèle classique du marché des consoles.
Du côté de Sony, il semblerait également que le temps des portages PC systématiques soit révolu. Après avoir multiplié les adaptations PC de jeux PlayStation, Sony aurait décidé de revoir sa position, pour garder exclusifs à son écosystème certains titres maison. C'est en tout cas ce que nous disent les deux exemples, Ghost of Yōtei et Saros.
« Les jeux en ligne tels que Marathon et Marvel Tokon Fighting Souls continueront d'être disponibles sur plusieurs plateformes, mais les titres solo comme le succès de l'année dernière, Ghost of Yōtei, et le prochain jeu d'action Saros resteront exclusifs à la PlayStation 5 » indiquait récemment Bloomberg.
