Avec la pénurie de RAM, qui renchérit particulièrement le coût de production, certains acteurs pourraient être tentés d'attendre, pour pouvoir sortir leurs nouveaux produits à une époque plus clémente. Mais ce n'est pas ce qui devrait arriver pour la prochaine PlayStation 6, selon une information obtenue par le youtuber Moore's Law Is Dead, dont Wccftech se fait l'écho.

En effet, malgré les problèmes rencontrés actuellement dans l'approvisionnement en RAM, et alors que la PlayStation 6 devrait bénéficier d'une sérieuse amélioration du côté de la mémoire, celle-ci sortirait bien d'ici la fin 2027, ou le début de l'année 2028. « Payer plus cher pour la RAM ne vaut pas la peine de retarder quelque chose » a-t-il été précisé.