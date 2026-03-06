Des rumeurs couraient sur un décalage de la sortie de la PlayStation 6. Mais ça ne devrait finalement pas avoir lieu.
Quand sortira donc la prochaine console de Sony, la PlayStation 6 ? Dans cette période troublée, on entend des rumeurs indiquant que la date de sortie de cette dernière, attendue par beaucoup, pourrait finalement avoir du retard - et qu'il faudrait patienter jusqu'à la fin de la décennie. Mais Sony voudrait éviter ce scénario, qui pourrait lui coûter cher.
La pénurie de RAM ne changera pas la date de sortie de la PlayStation 6
Avec la pénurie de RAM, qui renchérit particulièrement le coût de production, certains acteurs pourraient être tentés d'attendre, pour pouvoir sortir leurs nouveaux produits à une époque plus clémente. Mais ce n'est pas ce qui devrait arriver pour la prochaine PlayStation 6, selon une information obtenue par le youtuber Moore's Law Is Dead, dont Wccftech se fait l'écho.
En effet, malgré les problèmes rencontrés actuellement dans l'approvisionnement en RAM, et alors que la PlayStation 6 devrait bénéficier d'une sérieuse amélioration du côté de la mémoire, celle-ci sortirait bien d'ici la fin 2027, ou le début de l'année 2028. « Payer plus cher pour la RAM ne vaut pas la peine de retarder quelque chose » a-t-il été précisé.
Décaler le lancement coûterait plus cher qu'absorber la hausse des prix de la RAM
Surtout que décider d'un tel retard entraînerait des décisions difficiles à prendre dans la chaîne d'approvisionnement. Sony a en effet déjà réservé auprès de TSMC un quota de production de 3 nanomètres pour le second trimestre 2027. Décider d'un retard soumettrait l'entreprise japonaise à des pénalités financières.
Plus problématique encore, faire ainsi faux bond à TSMC lui ferait perdre le statut prioritaire dont la société bénéficie auprès du fondeur. Elle reculerait ainsi de plusieurs places dans la liste des clients à servir pour les prochaines années, ce qui n'est pas particulièrement souhaitable quand on sait à quel point le géant des semi-conducteur est devenu indispensable dans son domaine.