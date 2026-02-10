Une différence entre les deux générations qui entraîne nécessairement une interrogation inévitable : à quel prix la PS6 va-t-elle donc sortir sur le marché ? On le sait, le prix de la RAM a connu une explosion en 2025, à cause d'une pénurie créée par les besoins énormes du secteur de l'IA, ce qui a eu des conséquences dans de nombreux secteurs tech, dont ceux des jeux vidéos.

Certaines sources indiquent ainsi que Sony aurait de quoi encore voir venir niveau RAM pour l'année en cours, grâce à des stocks très élevés. Mais le géant japonais devra ensuite renégocier les prix, dans un marché dont on s'attend à ce qu'il soit encore très à la hausse en 2027. Et si le leaker Kepler L2 évoque une hausse des coûts des matériels d'environ 100 dollars, on peut imaginer qu'il est un peu trop optimiste au vu de la tendance actuelle du marché. La PS6 pourrait elle être une de ces consoles à 1000 euros que beaucoup craignent de voir arriver à l'avenir ?