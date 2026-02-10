Une fuite nous donne un aperçu de la prochaine PlayStation 6 (PS6), que prépare Sony. Et il devrait y avoir de la puissance au rendez-vous… mais à quel prix ?
Le début de la fin du cycle de la PlayStation 5 commence. Sortie en novembre 2020, la console star de chez Sony laisse dorénavant petit à petit place dans les rumeurs à la future PlayStation 6, dont on craint le report de la sortie à cause de la pénurie de RAM. Une pénurie qui, étonnamment, ne semble pas pousser le géant japonais à la frugalité dans ce domaine !
Une PlayStation 6 à 30 Go de RAM serait au programme
Faut-il s'attendre à voir débarquer un monstre de performance avec la PlayStation 6 ? Si l'on en croit cette fuite du leaker bien connu Kepler L2, dont NotebookCheck se fait l'écho, Sony ne serait pas apeuré par la pénurie de la RAM. Et pour cause, elle souhaiterait lancer une PS6 intégrant 30 Go de RAM !
Pour rappel, la PS5 avait elle droit à 16 Go de RAM, et avant elle, la PS4, à 8 Go. Cette PlayStation 6 arriverait par ailleurs sur le marché accompagnée d'une version PS6 portable, qui bénéficierait tout de même de son côté de 24 Go de RAM !
Le prix sera-t-il mécaniquement revu à la hausse ?
Une différence entre les deux générations qui entraîne nécessairement une interrogation inévitable : à quel prix la PS6 va-t-elle donc sortir sur le marché ? On le sait, le prix de la RAM a connu une explosion en 2025, à cause d'une pénurie créée par les besoins énormes du secteur de l'IA, ce qui a eu des conséquences dans de nombreux secteurs tech, dont ceux des jeux vidéos.
Certaines sources indiquent ainsi que Sony aurait de quoi encore voir venir niveau RAM pour l'année en cours, grâce à des stocks très élevés. Mais le géant japonais devra ensuite renégocier les prix, dans un marché dont on s'attend à ce qu'il soit encore très à la hausse en 2027. Et si le leaker Kepler L2 évoque une hausse des coûts des matériels d'environ 100 dollars, on peut imaginer qu'il est un peu trop optimiste au vu de la tendance actuelle du marché. La PS6 pourrait elle être une de ces consoles à 1000 euros que beaucoup craignent de voir arriver à l'avenir ?