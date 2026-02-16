La toute nouvelle console de Sony, la PlayStation 6, est attendue pour 2027. Mais le géant japonais pourrait finalement décider de la lancer plus tard que prévu !
Si les amateurs de jeux vidéos sont déjà sur les dents pour la prochaine console PlayStation 6, ils savent aussi qu'ils vont devoir faire des sacrifices. Certaines rumeurs indiquent en effet que la PS6 arriverait sur le marché avec une RAM fortement augmentée, passant à 30 Go, ce qui devrait avoir un impact non négligeable sur son prix vu la pénurie actuelle de RAM. Pénurie de RAM qui pourrait avoir une autre conséquence peu appréciable !
Vers un report en 2028, voire 2029 pour la sortie de la PS6 ?
Vous commencez à faire des plans pour la prochaine PS6, en vous disant que vous n'avez guère plus qu'un an encore à attendre ? Eh bien, il se pourrait que Sony fasse appel à toute la patience donc vous pourrez faire preuve. Car plusieurs sources proches du dossier se sont confiées à Bloomberg pour apporter un nouveau son de cloche.
2027 pourrait ainsi finalement ne plus être l'année de sortie de la PS6. Sony réfléchirait actuellement à décaler cet événement pour l'année 2028, voire même pour l'année 2029. « Cela perturberait considérablement une stratégie soigneusement orchestrée visant à maintenir l'engagement des utilisateurs entre les générations de matériel » commente le journal anglophone.
La pénurie de la RAM impacte tous les fabricants de console
La raison ? Vous l'avez déjà deviné, à savoir la pénurie de RAM, qui ne cesse de s'intensifier, avec des prix toujours plus haut, quand l'offre continue de s'assécher, du fait des besoins immenses de l'industrie de l'IA.
« Ce qui nous attend d'ici la fin de la décennie, en termes de demande, dépasse tout ce que nous avons connu par le passé et, en fait, surpassera toutes les autres sources de demande » a ainsi fait remarqué à l'occasion d'une conférence en Corée du Sud le PDG du spécialiste des semi-conducteurs Lam Research, Tim Archer. « Ce déséquilibre structurel entre l'offre et la demande n'est pas simplement une fluctuation à court terme » a de son côté ajouté Yuanqing Yang, boss de Lenovo.
Résultat, d'un côté, si Samsung, SK Hynix et Micron vont bénéficier d'un effet d'aubaine considérable, le reste du monde la tech risque de souffrir dans les prochains mois. Ce qui inclut les fabricants de console, Sony n'étant pas la seule entreprise en difficulté. Toujours selon Bloomberg, Nintendo cette fois pourrait, dans cet environnement de pénurie, décider d'augmenter le prix de sa dernière Nintendo Switch 2 dès cette année.