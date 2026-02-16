La raison ? Vous l'avez déjà deviné, à savoir la pénurie de RAM, qui ne cesse de s'intensifier, avec des prix toujours plus haut, quand l'offre continue de s'assécher, du fait des besoins immenses de l'industrie de l'IA.

« Ce qui nous attend d'ici la fin de la décennie, en termes de demande, dépasse tout ce que nous avons connu par le passé et, en fait, surpassera toutes les autres sources de demande » a ainsi fait remarqué à l'occasion d'une conférence en Corée du Sud le PDG du spécialiste des semi-conducteurs Lam Research, Tim Archer. « Ce déséquilibre structurel entre l'offre et la demande n'est pas simplement une fluctuation à court terme » a de son côté ajouté Yuanqing Yang, boss de Lenovo.

Résultat, d'un côté, si Samsung, SK Hynix et Micron vont bénéficier d'un effet d'aubaine considérable, le reste du monde la tech risque de souffrir dans les prochains mois. Ce qui inclut les fabricants de console, Sony n'étant pas la seule entreprise en difficulté. Toujours selon Bloomberg, Nintendo cette fois pourrait, dans cet environnement de pénurie, décider d'augmenter le prix de sa dernière Nintendo Switch 2 dès cette année.