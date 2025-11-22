La fonction Xbox Full Screen Experience était jusqu'à présent l'apanage des consoles portables PC telles que l'ASUS ROG Xbox Ally et l'ASUS ROG Xbox Ally X. Microsoft lève aujourd'hui cette restriction en ouvrant la FSE aux ordinateurs portables, aux machines de bureau et aux tablettes fonctionnant sous Windows 11. Ce déploiement s'effectue via les nouvelles versions Windows Insider Preview dans les canaux Dev et Beta, ainsi qu'au sein du Xbox Insider Program.

L'activation de cette fonctionnalité est relativement simple : il suffit de survoler l'icône Affichage des tâches (Task View) dans la barre des tâches et de sélectionner l'option correspondante. Les utilisateurs peuvent également parcourir les paramètres de la Game Bar ou utiliser le raccourci clavier Win + F11 pour basculer directement vers l'expérience plein écran. De toute évidence, vous devez préalablement avoir installé l'application Xbox depuis le Microsoft Store pour pouvoir en profiter.