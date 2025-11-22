Microsoft étend la fonction Xbox Full Screen Experience à l'ensemble des ordinateurs Windows 11. Cela permet dorénavant aux utilisateurs de PC portables, de bureau et de tablettes de bénéficier d'une interface proche de celle d'une console Xbox.
La Xbox Full Screen Experience, jusque-là réservée à certains appareils portables, arrive désormais sur Windows 11. La firme de Redmond déploie progressivement cette interface sur les ordinateurs portables, les PC de bureau et les tablettes, élargissant ainsi son usage à un public beaucoup plus large. Le système gagne qui plus est une présentation adaptée aux contrôleurs, simplifiant l’accès à la bibliothèque de jeux.
Xbox Full Screen Experience : l'interface console désormais accessible sur Windows 11
La fonction Xbox Full Screen Experience était jusqu'à présent l'apanage des consoles portables PC telles que l'ASUS ROG Xbox Ally et l'ASUS ROG Xbox Ally X. Microsoft lève aujourd'hui cette restriction en ouvrant la FSE aux ordinateurs portables, aux machines de bureau et aux tablettes fonctionnant sous Windows 11. Ce déploiement s'effectue via les nouvelles versions Windows Insider Preview dans les canaux Dev et Beta, ainsi qu'au sein du Xbox Insider Program.
L'activation de cette fonctionnalité est relativement simple : il suffit de survoler l'icône Affichage des tâches (Task View) dans la barre des tâches et de sélectionner l'option correspondante. Les utilisateurs peuvent également parcourir les paramètres de la Game Bar ou utiliser le raccourci clavier Win + F11 pour basculer directement vers l'expérience plein écran. De toute évidence, vous devez préalablement avoir installé l'application Xbox depuis le Microsoft Store pour pouvoir en profiter.
Microsoft unifie davantage l’expérience entre PC et consoles portables sur Windows 11
Microsoft précise que l'accès au FSE ne sera pas immédiat pour tous les utilisateurs du programme Windows Insider. La firme procède à un déploiement progressif de cette nouveauté, même auprès des testeurs ayant installé les dernières versions de prévisualisation. Selon les propos du géant de Redmond rapportés par The Verge, cette approche par étape permet d'assurer la stabilité de l'interface avant son arrivée dans une version grand public de Windows 11.
Depuis vendredi dernier, l'entreprise américaine a par ailleurs commencé à généraliser la Xbox Full Screen Experience à l'ensemble des consoles portables fonctionnant sous Windows. Vous l'aurez sans doute déjà deviné, mais cette extension complète la stratégie de Microsoft entamée il y a plusieurs années, visant à uniformiser l'expérience de jeu sur tous les supports compatibles avec son système d'exploitation.