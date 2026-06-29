La confusion a rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux après la diffusion d'un e-mail du support de Rockstar. En réponse à un joueur qui réclamait une version disque, le service client indiquait que les utilisateurs « pourraient acquérir une copie physique dans les mois suivants ». Une formulation qui a d'abord semblé conforter les rumeurs, avant d'être finalement présentée comme une simple mauvaise interprétation.

The Hollywood Reporter, qui a authentifié l'email, précise qu'il s'agit d'un malentendu. La mention « copie physique » désigne en vérité la boîte avec code de téléchargement annoncée lors des précommandes, et non un disque. Quant à la formulation « les mois suivants », celle-ci renvoyait aux mois suivant l'annonce, pas à ceux qui succéderont à la date de sortie du 19 novembre.