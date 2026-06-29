Rockstar ne prévoit pas d'imprimer un seul disque de GTA 6, ni le jour de sa sortie le 19 novembre, ni dans les semaines qui suivront. Une source citée par The Hollywood Reporter ferme la porte à une hypothèse qui avait pourtant fait le tour d'internet.
L'annonce des précommandes de GTA 6 a ouvert un débat que Rockstar ne s'est pas empressé d'apaiser. L'éditeur américain a confirmé que la version boîte disponible dès le lancement ne contiendrait pas de disque, mais uniquement un code de téléchargement. Pour les collectionneurs et les adeptes du support physique, la pilule peine forcément à passer. Cependant, la déception a rapidement laissé place à l'espoir lorsque l'on apprenait qu'une version avec disque arriverait un peu plus tard. Le magazine polonais PPL évoquait même une sortie en décembre 2026.
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Un e-mail du support Rockstar mal interprété
La confusion a rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux après la diffusion d'un e-mail du support de Rockstar. En réponse à un joueur qui réclamait une version disque, le service client indiquait que les utilisateurs « pourraient acquérir une copie physique dans les mois suivants ». Une formulation qui a d'abord semblé conforter les rumeurs, avant d'être finalement présentée comme une simple mauvaise interprétation.
The Hollywood Reporter, qui a authentifié l'email, précise qu'il s'agit d'un malentendu. La mention « copie physique » désigne en vérité la boîte avec code de téléchargement annoncée lors des précommandes, et non un disque. Quant à la formulation « les mois suivants », celle-ci renvoyait aux mois suivant l'annonce, pas à ceux qui succéderont à la date de sortie du 19 novembre.
Rockstar ne prévoirait aucun disque pour GTA 6
Une source proche des plans de Rockstar a confié au média américain : « À ce stade, il n'existe aucun plan pour que des disques de Grand Theft Auto VI soient imprimés, ni au lancement, ni dans les mois suivants ». Une mise au point qui laisse peu de place à l’ambiguïté.
La logique commerciale rend d'ailleurs l'hypothèse d'une version disque ultérieure difficile à défendre. Lancer des précommandes sans disque, puis proposer quelques semaines ou quelques mois plus tard une édition plus complète au même prix reviendrait, d'une certaine façon, à pénaliser les premiers acheteurs, avec un risque évident pour la confiance des joueurs. Rockstar n’a, de son côté, annoncé aucune version disque pour le moment.
À moins d’un communiqué de l’éditeur contredisant ces informations, la version physique avec disque de GTA 6 semble donc, au grand dam des défenseurs de ce support ancestral, progressivement s’éloigner.
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