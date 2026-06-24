Les précommandes de Grand Theft Auto VI débuteront dès ce jeudi, annonce Rockstar Games, qui en profite pour dévoiler une Édition Ultime exclusive. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la date de sortie et les bonus de ce jeu vidéo tant attendu.
À l'attention de celles et ceux qui attendent avec patience et impatience la sortie de GTA 6, sortez vos agendas, la machine promotionnelle de Rockstar Games est officiellement lancée ! À la veille de l’ouverture des précommandes, qui débutent le jeudi 25 juin 2026, un communiqué de presse de l'éditeur américain, que nous venons de recevoir, lève rle voile sur le déploiement de Grand Theft Auto VI. Entre bonus nostalgiques, détails sur l’Édition Ultime et subtilités de téléchargement, le studio prépare le terrain pour le blockbuster de l'année. Voici tout ce qu'il faut savoir.
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L'Édition Ultime de Grand Theft Auto VI se dévoile enfin en détail
Le rendez-vous est pris pour le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Avec GTA VI, Rockstar promet l'opus le plus massif et immersif de toute la saga, conçu comme une expérience solo à couper le souffle. Pour l'occasion, les joueurs pourront se jeter sur les précommandes dès ce jeudi 25 juin à minuit, heure locale.
Pour marquer le coup, les développeurs misent sur la nostalgie des premiers fans de la franchise. Toute réservation ou achat effectué avant le 20 novembre débloquera le pack « Vintage Vice City ». Il s'agit d'un ensemble d'articles rétro qui promet de faire briller les néons de la ville directement sur vos écrans pour raviver l'ambiance de l'époque.
Quant à l’Édition Ultime, elle s’annonce déjà incontournable pour les joueurs désireux d'intensifier leur aventure. Cette version premium regorgera d'une collection exclusive de véhicules, d’armes inédites et de tenues de qualité supérieure. De quoi pimenter l'action et approfondir l'histoire captivante de notre duo de protagonistes, Jason et Lucia.
Rockstar organise un préchargement massif dès le mois de novembre
La véritable surprise de cette annonce concerne la gestion du format physique par l'éditeur. Rockstar confirme que les boîtes du jeu ne contiendront aucun disque, mais un simple code de téléchargement. Une décision qui confirme la transition définitive de l'industrie vers le tout-numérique, même pour les achats réalisés en magasin.
Pas de panique pour les connexions modestes toutefois, puisque le studio a tout prévu pour éviter l'embouteillage le jour J. Les joueurs ayant choisi la version dématérialisée pourront lancer le préchargement dès le 12 novembre. La version physique bénéficiera exactement de la même date pour ouvrir les vannes de l'installation
L'éditeur garantit ainsi une disponibilité simultanée globale le 19 novembre. En éliminant les disques des boîtes, Rockstar s'assure aussi de limiter les fuites logistiques avant la sortie officielle. Un lancement ultra-sécurisé pour ce qui s'annonce déjà comme le phénomène technologique et vidéoludique de la décennie.