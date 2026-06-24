À l'attention de celles et ceux qui attendent avec patience et impatience la sortie de GTA 6, sortez vos agendas, la machine promotionnelle de Rockstar Games est officiellement lancée ! À la veille de l’ouverture des précommandes, qui débutent le jeudi 25 juin 2026, un communiqué de presse de l'éditeur américain, que nous venons de recevoir, lève rle voile sur le déploiement de Grand Theft Auto VI. Entre bonus nostalgiques, détails sur l’Édition Ultime et subtilités de téléchargement, le studio prépare le terrain pour le blockbuster de l'année. Voici tout ce qu'il faut savoir.