Cette attente jusqu'à l'été, soit quelques mois seulement avant la sortie théorique de l'automne, n'est pas un hasard du calendrier. Rockstar maîtrise l'art de la famine médiatique pour créer une demande irrationnelle. En condensant la promotion sur une fenêtre courte et intense, l'éditeur maximise l'impact tout en minimisant les risques de lassitude du public. C'est une stratégie de la terre brûlée : occuper tout l'espace médiatique sur un temps réduit pour étouffer la concurrence.

Cette maîtrise totale du narratif pourrait d'ailleurs aller bien plus loin que de simples bandes-annonces. Des bruits de couloir persistants suggèrent que GTA VI pourrait être disponible uniquement en version numérique à son lancement afin de limiter les fuites liées aux copies physiques avant le jour J. Une campagne marketing tardive et explosive s'alignerait parfaitement avec une distribution 100% dématérialisée, verrouillant l'expérience utilisateur jusqu'à la seconde précise de l'ouverture des serveurs.