Il n'y a toujours pas de GTA 6 à l'horizon pour les gamers, mais par contre, les fuites elles continuent. Un nouveau leak nous donne en effet un petit aperçu nouveau de ce jeu si attendu.
Tout le monde se souvient de la fuite massive qui avait touché le jeu GTA 6 en 2022, et qui était due à un hacker ayant piraté Rockstar à partir d'une Amazon Fire TV. Eh bien, cet incident majeur ne sera pas isolé au sein du studio de développement de jeux vidéos, puisqu'une nouvelle fuite vient d'avoir lieu !
Deux séquences de GTA VI en fuite
Pour pouvoir jouer à GTA 6, il faudra attendre jusqu'au mois de novembre 2026. Mais les internautes ont pu tout de même depuis hier jeter un œil à deux courtes séquences vidéo qui ont fuité sur les réseaux sociaux.
La première nous montre un joueur à une borne de locations de vélos en libre-service, d'abord en train d'enlever un vélo, puis ensuite en train de le remettre à une borne. La seconde elle nous montre un personnage féminin (et qui pourrait être Lucia) sauter une fois du toit d'un pick-up, et l'autre fois à partir de la benne.
Un vieil employé de chez Rockstar à l'origine de la fuite
Cette fuite serait extraite d'une démo professionnelle mise en ligne sur Vimeo par l'animateur Benjamin Chue, qui travaille depuis plus de deux décennies au sein de Rockstar. L'homme qui a déjà travaillé auparavant sur des projets comme GTA IV, GTA V ou bien Red Dead Redemption 2, aurait intégré 19 secondes de travail sur GTA 6 dans cette vidéo.
Ces quelques secondes de vidéos nous montrent le travail très précis du studio pour rendre toutes les scènes le plus réaliste possibles, comme illustré par la scène à la borne de location de vélo. Celle qui nous montre le personnage féminin sauter de la benne pourrait par ailleurs indiquer que les personnages joueurs pourront voyager à l'arrière des pick-ups. C'est toujours une information en plus intéressante !