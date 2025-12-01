Pour pouvoir jouer à GTA 6, il faudra attendre jusqu'au mois de novembre 2026. Mais les internautes ont pu tout de même depuis hier jeter un œil à deux courtes séquences vidéo qui ont fuité sur les réseaux sociaux.

La première nous montre un joueur à une borne de locations de vélos en libre-service, d'abord en train d'enlever un vélo, puis ensuite en train de le remettre à une borne. La seconde elle nous montre un personnage féminin (et qui pourrait être Lucia) sauter une fois du toit d'un pick-up, et l'autre fois à partir de la benne.