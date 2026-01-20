L'histoire commence par un SOS lancé sur LinkedIn par Anthony Armstrong, développeur chez Ubisoft Toronto. Il y décrit la situation désespérée d'un membre de sa famille frappé par un diagnostic sans appel : 6 à 12 mois à vivre. Le problème ? Le calendrier ne joue pas en sa faveur. Alors que le jeu le plus attendu de la décennie a encore pris six mois de retard pour viser une sortie en novembre 2026, l'espoir de voir Vice City s'amenuisait de jour en jour pour ce fan inconditionnel.

Voici le message original qui a déclenché ce mouvement de solidarité :



« À tous mes contacts chez Rockstar Games et Rockstar Toronto [...] Un membre de ma famille qui lutte contre le cancer depuis des années a récemment reçu la pire nouvelle possible : il lui reste 6 à 12 mois à vivre.