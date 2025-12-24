Si ce GTA : Tokyo n’a jamais franchi la ligne d'arrivée, c’est aussi parce que la saga Grand Theft Auto voyait son impact grandir auprès du public et de l’industrie. Les sorties s’enchaînaient, l'intérêt des joueurs pour la franchise ne cessait de croître et la marge de manœuvre se réduisait à mesure que les attentes augmentaient. Obbe Vermeij explique que lorsque des sommes aussi élevées sont engagées, l’envie d’explorer des pistes plus familières l’emporte souvent sur la prise de risque.

Il rappelle également que la série s’est construite sur une représentation très marquée de la culture américaine, que les joueurs du monde entier identifient immédiatement. L’idée d’un décor éloigné de cet univers aurait donc demandé un investissement particulièrement conséquent, sans garantie de résultat à la hauteur. Ce choix prend d'ailleurs tout son sens après le carton phénoménal de GTA 5, qui continue de s'écouler par palettes plus de 12 ans après sa sortie.

Quoi qu'il en soit, les joueurs ayant hâte de découvrir ce que prépare la firme étoilée avec GTA 6 devront encore patienter quelques mois, la sortie du jeu le plus attendu de tous les temps étant dorénavant prévue pour le 19 novembre 2026.