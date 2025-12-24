Un épisode de GTA au Japon, ça vous dit ? Si l'idée parait farfelue sur le papier, sachez pourtant que Rockstar Games a sérieusement réfléchi à transposer sa licence au sein de la capitale japonaise : Tokyo.
Depuis son lancement en 1997, la série Grand Theft Auto n'a quitté le territoire américain qu'une seule fois, lors de deux extensions situées à Londres en 1999. Liberty City, Vice City et San Andreas sont devenues des décors iconiques, au point que la question d'un changement de décor semblait désormais définitivement enterrée. Les récentes déclarations d'Obbe Vermeij, ancien directeur technique de Rockstar North, révèlent néamoins qu'un épisode situé à Tokyo a bel et bien failli voir le jour.
GTA au Japon ? Un projet sérieusement envisagé par Rockstar Games
Durant une longue interview accordée au site GamesHub, qui nous est gentiment rapportée par Rockstar Mag, Obbe Vermeij est revenu sur une période où plusieurs pistes étaient étudiées pour élargir l’univers de Grand Theft Auto au sein de Rockstar Games. Rio de Janeiro, Moscou, Istanbul… et surtout Tokyo figuraient parmi les options souvent évoquées. L’ancien responsable explique qu’un autre studio devait prendre en charge ce projet, en s’appuyant sur le moteur et les bases techniques développées par Rockstar North.
Selon lui, l'épisode à Tokyo « a failli voir le jour ». Il ajoute ensuite : « Un autre studio japonais devait s’en charger, reprendre notre code et créer GTA : Tokyo. Mais, finalement, ça ne s’est pas fait ». L’idée a donc existé au-delà du simple brainstorming, mais sans réellement parvenir à franchir la phase de production. Face à la multiplication des chantiers au sein de Rockstar et à la popularité grandissante de la franchise, ce projet n'a finalement pas abouti.
Pourquoi Rockstar tient tant à garder GTA ancré aux États-Unis
Si ce GTA : Tokyo n’a jamais franchi la ligne d'arrivée, c’est aussi parce que la saga Grand Theft Auto voyait son impact grandir auprès du public et de l’industrie. Les sorties s’enchaînaient, l'intérêt des joueurs pour la franchise ne cessait de croître et la marge de manœuvre se réduisait à mesure que les attentes augmentaient. Obbe Vermeij explique que lorsque des sommes aussi élevées sont engagées, l’envie d’explorer des pistes plus familières l’emporte souvent sur la prise de risque.
Il rappelle également que la série s’est construite sur une représentation très marquée de la culture américaine, que les joueurs du monde entier identifient immédiatement. L’idée d’un décor éloigné de cet univers aurait donc demandé un investissement particulièrement conséquent, sans garantie de résultat à la hauteur. Ce choix prend d'ailleurs tout son sens après le carton phénoménal de GTA 5, qui continue de s'écouler par palettes plus de 12 ans après sa sortie.
Quoi qu'il en soit, les joueurs ayant hâte de découvrir ce que prépare la firme étoilée avec GTA 6 devront encore patienter quelques mois, la sortie du jeu le plus attendu de tous les temps étant dorénavant prévue pour le 19 novembre 2026.