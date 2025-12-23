Lors de son inscription aux Indie Game Awards, Sandfall Interactive avait assuré ne pas avoir eu recours à ce type d’outils pour l'élaboration de Clair Obscur : Expédition 33. Le communiqué des organisateurs explique que « les Indie Game Awards ont une position ferme concernant l'utilisation de l'IA générative au long du processus de nomination et pendant la cérémonie elle-même ». Les responsables ajoutent que, à la suite de la « confirmation par Sandfall Interactive concernant l'utilisation de l'IA générative le jour de la cérémonie des Indie Game Awards 2025 », le jeu a été retiré de toutes ses nominations.

La sanction ne porte donc pas uniquement sur la présence d’IA au sein du processus de production, mais également sur le fait que cette utilisation n’avait pas été explicitement déclarée au départ. Ce revirement de dernière minute a mis fin aux distinctions qui venaient s’ajouter à une série de prix déjà accumulés par le jeu à travers différentes cérémonies.