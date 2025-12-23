Le studio français Sandfall Interactive vient de perdre toutes ses récompenses aux Indie Game Awards. La raison ? Avoir dissimulé le recours à l'intelligence artificielle générative dans le développement de Clair Obscur : Expédition 33.
Le jeu vidéo Clair Obscur : Expédition 33, couronné de neuf titres lors de la cérémonie des Game Awards, dont le très convoité « Game of the Year », n'a visiblement pas fini de faire couler de l'encre. Quelques jours à peine après avoir décroché plusieurs distinctions lors de la cérémonie des Indie Game Awards, le RPG français a vu ses trophées retirés. Les organisateurs ont prononcé cette disqualification après avoir découvert que le studio avait menti sur l'emploi d'outils d'IA durant la création du jeu.
Clair Obscur Expedition 33 : mensonge sur l'usage de l'IA aux Indie Game Awards ?
Lors de son inscription aux Indie Game Awards, Sandfall Interactive avait assuré ne pas avoir eu recours à ce type d’outils pour l'élaboration de Clair Obscur : Expédition 33. Le communiqué des organisateurs explique que « les Indie Game Awards ont une position ferme concernant l'utilisation de l'IA générative au long du processus de nomination et pendant la cérémonie elle-même ». Les responsables ajoutent que, à la suite de la « confirmation par Sandfall Interactive concernant l'utilisation de l'IA générative le jour de la cérémonie des Indie Game Awards 2025 », le jeu a été retiré de toutes ses nominations.
La sanction ne porte donc pas uniquement sur la présence d’IA au sein du processus de production, mais également sur le fait que cette utilisation n’avait pas été explicitement déclarée au départ. Ce revirement de dernière minute a mis fin aux distinctions qui venaient s’ajouter à une série de prix déjà accumulés par le jeu à travers différentes cérémonies.
Un usage de l’IA limité selon Sandfall, mais jugé incompatible avec le règlement
Le paradoxe de cette histoire réside dans le fait que l'utilisation d'IA par Sandfall n'était pas totalement secrète. François Meurisse, producteur du projet, avait déjà évoqué publiquement en juillet dernier l'emploi marginal de ces outils. Guillaume Broche, directeur créatif, avait même précisé dans une interview accordée que l'intelligence artificielle n'avait jamais touché à la dimension artistique du développement. Selon lui, elle servait uniquement pour des tâches logistiques ou des éléments temporaires.
Malgré ces précisions, l’interdiction restait claire du côté des Indie Game Awards : « les jeux développés à l'aide d'une IA générative ne peuvent être nominés ». Les organisateurs ont donc appliqué leur règle sans exception. À la suite de ce retrait, c'est le très captivant Blue Prince a récupéré le titre de jeu de l’année des Indie Game Awards, tandis que Sorry We’re Closed a été désigné meilleur premier jeu.