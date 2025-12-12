Lors de la cérémonie des Game Awards qui s'est déroulée cette nuit à Los Angeles, c'est un jeu français qui a fait le show, en s'offrant pas moins de 9 statuettes, dont celle du prestigieux « Game of the Year ».
Lancé en avril dernier, Clair Obscur Expedition 33 est le premier jeu signé du studio français Sandfall Interactive. Inspiré des classiques du RPG japonais, le jeu nous embarque dans un univers sombre et fantastique aux traits inspirés de la Belle Époque. Un succès critique et commercial immédiat, avec 5 millions d'exemplaires écoulés en quelques mois, et un jeu dont la ferveur a contaminé le monde entier.
Clair Obscur écrase la concurrence aux Game Awards
Évidemment, la cérémonie des Game Awards ne pouvait pas passer à côté du phénomène Clair Obscur Expedition 33… au grand dam des autres jeux nommés. Pour pour ces Game Awards 2025, Clair Obscur : Expédition 33 est devenu le jeu le plus nommé avec 12 nominations.
Et comme on pouvait s'y attendre, le jeu vidéo a roulé sur la concurrence, en s'attribuant un total de 9 statuettes, pour le plus grand bonheur des développeurs présents sur place, affublés d'une marinière, d'un béret rouge et même de nappes à carreaux, clin d'oeil évident à un costume présent dans le jeu.
Neuf statuettes pour Clair Obscur Expedition 33 (dont le GOTY)
Meilleur Premier Jeu, Meilleur Jeu Indépendant, Meilleure Performance pour Jennifer English (qui interprète Maëlle), Meilleure Bande Originale forcément (pour Lorien Testard et Alice Duport-Percier), Meilleure Direction Artistique, mais aussi Meilleure Narration, Meilleur RPG et Meilleure réalisation, Clair Obscur Expedition 33 a absolument tout raflé.
En toute fin de cérémonie, les développeurs français du jeu ont pu remonter une dernière fois sur scène pour glaner cette fois la statuette la plus convoitée, celle du « Jeu de l'Année 2025 », remise par un autre Français, à savoir Nicolas Doucet, à l'origine d'Astro Bot, le Game of the Year de 2024.
Il faut dire que cette étonnante Expédition 33, menée par les désormais iconiques personnages de Gustave et Maëlle, a accompli bien plus que de captiver les joueurs. Elle a en réalité enrôlé de véritables armées de fans dans son sillage, tous profondément émus par une trame narrative d'une richesse inouïe.
En se concentrant sur les mécaniques complexes de la perte, du deuil et de la quête du sens à donner à son existence, le titre a réussi à tisser un lien émotionnel sans précédent avec son audience.
Et le phénomène Clair Obscur a largement débordé la sphère vidéoludique. La bande originale magistrale, qui accompagne chaque étape de cette épopée, a par exemple touché un public de non-joueurs, propulsant les compositeurs au sommet des plateformes de streaming.
À cela s'ajoute une tournée de concerts (A Painted Symphony) dans toute l'Europe dans le courant de l'année 2026.
