Meilleur Premier Jeu, Meilleur Jeu Indépendant, Meilleure Performance pour Jennifer English (qui interprète Maëlle), Meilleure Bande Originale forcément (pour Lorien Testard et Alice Duport-Percier), Meilleure Direction Artistique, mais aussi Meilleure Narration, Meilleur RPG et Meilleure réalisation, Clair Obscur Expedition 33 a absolument tout raflé.

En toute fin de cérémonie, les développeurs français du jeu ont pu remonter une dernière fois sur scène pour glaner cette fois la statuette la plus convoitée, celle du « Jeu de l'Année 2025 », remise par un autre Français, à savoir Nicolas Doucet, à l'origine d'Astro Bot, le Game of the Year de 2024.