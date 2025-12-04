La fin de l'année rime toujours avec remise de prix et Apple suit cette tradition à la lettre. Chaque fin d’année, Apple célèbre les créateurs qui ont marqué son écosystème avec des expériences pensées pour tirer le meilleur de l’iPhone, de l’iPad, du Mac ou encore de l’Apple Watch. Pour cette édition 2025, la sélection met en avant des outils dopés à l’IA, des jeux aux univers ambitieux et plusieurs projets engagés capables de toucher un large public. Choisies par l’équipe éditoriale de l’App Store parmi 45 finalistes, ces 17 œuvres reflètent les tendances qui ont rythmé l’année : productivité augmentée, créations immersives, inclusion et narration forte. Voici les apps de l'année 2025, à installer sur l'iPhone, Mac ou Apple Watch que vous trouverez bientôt sous le sapin.