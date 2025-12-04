Apple vient de dévoiler les lauréats des App Store Awards 2025. Dix-sept apps et jeux ont été distingués cette année pour leur innovation, leur qualité d’exécution et leur impact culturel.
La fin de l'année rime toujours avec remise de prix et Apple suit cette tradition à la lettre. Chaque fin d’année, Apple célèbre les créateurs qui ont marqué son écosystème avec des expériences pensées pour tirer le meilleur de l’iPhone, de l’iPad, du Mac ou encore de l’Apple Watch. Pour cette édition 2025, la sélection met en avant des outils dopés à l’IA, des jeux aux univers ambitieux et plusieurs projets engagés capables de toucher un large public. Choisies par l’équipe éditoriale de l’App Store parmi 45 finalistes, ces 17 œuvres reflètent les tendances qui ont rythmé l’année : productivité augmentée, créations immersives, inclusion et narration forte. Voici les apps de l'année 2025, à installer sur l'iPhone, Mac ou Apple Watch que vous trouverez bientôt sous le sapin.
Les apps de l'année : cap sur la création et la productivité
Pour l’iPhone, Apple sacre Tiimo, un planificateur visuel pensé pour simplifier le quotidien grâce à une IA intégrée qui aide à transformer intentions et objectifs en actions concrètes. L’app incarne parfaitement ce que recherche Apple : accessibilité, efficacité et design épuré. Sur iPad, le prix revient à Detail, dont les outils de montage vidéo assistés par IA démocratisent la production de contenus. L’app transforme la tablette en véritable petit studio portable, idéal pour les créateurs en mobilité.
Du côté du Mac, c’est Essayist qui s’impose. Conçue pour les étudiants et chercheurs, l’app automatise la mise en page rigoureuse des travaux académiques grâce à des outils d’IA, un soulagement pour quiconque doit jongler avec les normes universitaires.
Enfin, l'app très connue des amateurs de course à pied et de randonné, Strava, gagne son prix pour sa version dédiée à l’Apple Watch. À noter : sur Apple TV, HBO Max est distinguée pour sa prise en charge de la langue des signes américaine, un pas important pour l’accessibilité.
Toutes les apps lauréates :
- Tiimo — App iPhone
- Detail — App iPad
- Explore POV — App Apple Vision Pro
- Strava — App Apple Watch
- HBO Max — App Apple TV
Pokemon et CyberPunk : 2077 parmi les jeux de l'année
Sur iPhone, c’est JCC Pokémon Pocket qui remporte le prix. Avec ses combats de cartes repensés pour l’écran tactile et ses illustrations soignées, le titre modernise l’expérience Pokémon tout en respectant les fondamentaux du titre. L’iPad est marqué par DREDGE, un jeu de pêche atypique, aussi apaisant qu’inquiétant, qui trouve sur la tablette un terrain de jeu idéal pour laisser monter la tension narrative. Enfin, WHAT THE CLASH? remporte le prix Apple Arcade grâce à son humour absurde et ses mini-défis chaotiques.
Le Mac, lui, consacre Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, un titre qui n'est plus certes tout jeune, mais qui a été récemment porté sur les Mac Apple Silicon. Via ce prix, Apple veut certainement démontrer que le Mac devient petit à petit une plateforme de jeu à part entière, et probablement attirer les éditeurs qui restent attachés à Windows et au monde PC. Notons qu'Assassin's Creed Shadows était aussi nommé, preuve que quelques jeux AAA sont disponibles sur Mac aujourd'hui, même s'ils se font encore très rares.
Tous les jeux lauréats :
- JCC Pokémon Pocket — Jeu iPhone
- DREDGE — Jeu iPad
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — Jeu Mac
- Porta Nubi — Jeu Apple Vision Pro
- WHAT THE CLASH? — Jeu Apple Arcade
Six apps qui font évoluer les mentalités
Cette dernière catégorie, apparue depuis quelques éditions des Apps Awards, vise à mettre en avant les apps et jeux qui dépassent leur fonction première pour provoquer un changement, encourager l’inclusion ou faciliter le quotidien. On y retrouve Art of Fauna, qui transforme des illustrations animalières en puzzles accessibles ; Chants of Sennaar, qui interroge le pouvoir du langage ; despelote, un récit intimiste porté par la culture footballistique ; ou encore Be My Eyes, qui met la vision artificielle au service des personnes malvoyantes.
La liste complète :
- Art of Fauna
- Chants of Sennaar
- despelote
- Be My Eyes
- Focus Friend
- StoryGraph
En voilà une liste bien garnie, notamment de jeux si vous voulez occuper vos vacances de fin d'année. Bien évidemment, toutes ces apps sont à retrouver sur l'App Store d'Apple dès à présent si vous n'avez pas envie d'attendre pour les essayer.