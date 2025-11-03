Après 13 ans d’absence, les Clubic Awards font leur grand retour pour distinguer les produits tech qui ont vraiment marqué 2025.
Les Clubic Awards reviennent cette année avec une ambition claire : mettre en lumière les produits qui ont réellement marqué 2025, à travers l’expertise et la passion de toute la rédaction.
Loin des classements marketing et des tops douteux, les Clubic Awards reposent sur des mois de tests, d’essais comparatifs et de débats animés au sein de la rédaction de Clubic. Et parce que la tech est avant tout une affaire de ressenti et d’usage, chaque catégorie a été défendue par les journalistes qui l’explorent au quotidien.
Un dispositif à suivre tout le mois de novembre
Ce lundi 3 novembre, Clubic dévoile l’ensemble des lauréats des grandes catégories de produits tech. Chaque jour jusqu'au mardi 25 novembre, Clubic fera un focus sur l'un des lauréats à travers :
- Un article détaillé.
- Une vidéo diffusée simultanément sur YouTube, TikTok, et Instagram.
Ces shorts sont directement issus de nos guides d’achat vidéo qui seront également publiés d'ici la fin d'année. Parce que beaucoup d'entre vous consomment de plus en plus de vidéos, nous avons imaginé un format court, percutant, pensé pour vous faire découvrir les lauréats des Clubic Awards en moins de deux minutes.
Enfin, notre page Clubic Awards 2025 regroupe tous les lauréats, leurs fiches produits & leurs tests complets.
Une rédaction mobilisée autour du labo Clubic
Derrière ces sélections, il y a plusieurs dizaines d’heures de tests, de comparatifs et d’analyses, menés par les experts du labo Clubic. Sans plus attendre, voici la fine équipe qui a eu la lourde tâche de déterminer les grands gagnants des Clubic Awards 2025.
- Colin Golberg, responsable du labo Clubic : tyran officiel du labo, il coordonne l’ensemble des tests produits et apporte son expertise sur les technologies graphiques et le matos gaming.
- Mathieu Grumiaux, chef de rubrique Maison & Objets connectés : le boss des produits du quotidien : montres, aspirateur-robots, enceintes connectées et accessoires domotiques. Son sol est le plus propre de France.
- Matthieu Legouge, chef de rubrique Image & Son : l'expert des TV, vidéoprojecteurs, moniteurs, casques Bluetooth, barres de son et tout ce qui fait vibrer nos oreilles et briller nos yeux.
- Pierre Crochart et Marc Mitrani, nos experts smartphones, se partageront la lourde tâche de trancher entre les meilleurs mobiles de l’année.
- Nathan Le Gohlisse, notre expert PC portables, décernera les distinctions aux laptops les plus marquants.
- Nerces, expert hardware et réseau : Clubic sans Nerces, c'est comme du fromage sans pain. Présent depuis 25 ans dans nos colonnes, il apportera son regard expert sur les composants, les NAS et mini-PC.
Un travail d’équipe qui reflète ce que Clubic fait de mieux : tester, comparer et expliquer la technologie sans concession.
Comment nous avons choisi les produits
Nos sélections reposent sur une philosophie simple : récompenser les produits accessibles et pertinents pour le plus grand nombre, ceux qui cochent le plus de cases sans se perdre dans la surenchère technologique.
Chaque lauréat est un produit qui s’est distingué par sa polyvalence, sa qualité d’exécution et sa capacité à répondre à de vrais besoins. Certains sont terriblement innovants, d’autres s’inscrivent dans une continuité maîtrisée, mais tous excellent dans leur domaine.
Et si un seul produit décroche le titre de « meilleur choix », les autres de la sélection n’en restent pas moins excellents, chacun brille à sa manière, avec des forces uniques qui méritent d’être saluées.
Les grandes catégories des Clubic Awards 2025
Pour cette édition 2025, les Clubic Awards distingueront les produits qui ont brillé dans six grandes familles :
PC portables et mini-PC
Composants PC
Périphériques gamer
TV & Vidéo
Maison connectée
- Meilleur aspirateur robot
- Meilleur aspirateur laveur
- Meilleur objet connecté
Smartphones & Wearables
Matériel Audio
Restez connectés, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, et préparez-vous pour un mois de novembre où le meilleur de la tech sera célébré, testé et raconté à la manière Clubic.