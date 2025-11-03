Les Clubic Awards reviennent cette année avec une ambition claire : mettre en lumière les produits qui ont réellement marqué 2025, à travers l’expertise et la passion de toute la rédaction.

Loin des classements marketing et des tops douteux, les Clubic Awards reposent sur des mois de tests, d’essais comparatifs et de débats animés au sein de la rédaction de Clubic. Et parce que la tech est avant tout une affaire de ressenti et d’usage, chaque catégorie a été défendue par les journalistes qui l’explorent au quotidien.