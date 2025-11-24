Mx34

Rolala faut un minimum lire entre les lignes quand même …

"Le dernier opus de la franchise phare d’Ubisoft a vraisemblablement été déterminant pour le redressement d’Ubisoft. Lancé en mars dernier, Assassin’s Creed Shadows aurait « surperformé », selon les termes de l’entreprise, enregistrant 211 millions de jours de session, soit 35 % au-dessus de la moyenne de la franchise sur les deux dernières années. "

Le dernier gros Assassin’s Creed avant Shadow était Valhalla qui est sortie en 2020 donc 5 ans avant donc c’est completement logique que sur deux années « creuse » sans sortie de gros jeux AC (Mirage étant un Spin off a plus petite envergure, il ne peux pas espérer faire des stats d’un opus principal) celui ci fasse mieux…

Il faut donc relativisé, AC Shadow leur a donné un sursis de quelques mois ce qui est normal mais c’est surtout l’investissement de Tencent qui pour le moment leur permet de respirer sur du moyen/long terme.

Maintenant si les Guillemot s’entête a ne pas écouter leur communauté et continu a ne pas changer leur façon de travailler, d’ici quelques années 2 à 5 ans il ne vaudront plus rien.

Si j’étais à leur place je ferais une interview d’excuse sur la direction prise ces dernieres années et promettrais un changement avec des signaux fort.