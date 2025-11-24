Après des années difficiles marquées par des annulations de jeux et des licenciements, Ubisoft publie des résultats financiers positifs. Le retard de publication de son rapport semestriel avait alimenté les spéculations les plus pessimistes, mais l'éditeur français démontre aujourd'hui sa capacité à rebondir, notamment grâce à Assassin's Creed Shadows.
Et si tout n'allait finalement pas si mal chez Ubisoft ? Le report temporaire du rapport financier la semaine dernière et la suspension provisoire de ses actions en bourse avaient fait craindre le pire. Les rumeurs les plus alarmistes évoquaient même une acquisition complète par Tencent ou l'effondrement du groupe. Pourtant, l'éditeur français explique que le retard est dû à un changement de méthodes comptables et publie des résultats en hausse sur les deux derniers trimestres, mettant fin aux rumeurs.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Ubisoft : une croissance commerciale retrouvée, portée par des chiffres solides ?
Les chiffres publiés couvrant les six mois se terminant en septembre font état d’une hausse notable des performances. Les ventes nettes atteignent 772 millions d’euros, soit une progression de 20 % sur un an. Les revenus numériques augmentent de 30 % à 686 millions d’euros, tandis que les investissements récurrents des joueurs bondissent de 53 % pour atteindre 475 millions d’euros. De leur côté, les ventes des jeux déjà sortis grimpent de 50 % à 741 millions d’euros.
Yves Guillemot, directeur général d'Ubisoft, a expliqué lors de la conférence téléphonique suivant la publication du rapport H1 2025-2026 que le report était dû à un changement de méthodes comptables fiscales imposé par les nouveaux auditeurs de l'entreprise. Contrairement aux spéculations, Tencent ne procède ni à une acquisition totale d'Ubisoft ni à une sortie de l'accord existant de 1,25 milliard de dollars entre les deux sociétés.
Assassin's Creed Shadows, le fer de lance du redressement ?
Le dernier opus de la franchise phare d'Ubisoft a vraisemblablement été déterminant pour le redressement d'Ubisoft. Lancé en mars dernier, Assassin's Creed Shadows aurait « surperformé », selon les termes de l'entreprise, enregistrant 211 millions de jours de session, soit 35 % au-dessus de la moyenne de la franchise sur les deux dernières années.
Début 2025, le jeu avait déjà atteint cinq millions de joueurs et des sources estiment qu'il s'agit du deuxième lancement le plus rapide de l'histoire de la franchise en 18 ans. Notez cela dit qu'aucun chiffre de vente n'a été communiqué par l'éditeur. Quoi qu'il en soit, seul Assassin's Creed Valhalla, sorti pour rappel en période de fêtes durant la pandémie, a réalisé un meilleur démarrage. Précisons qu'Assassin's Creed Shadows pourra par ailleurs compter sur le lancement de la version Nintendo Switch 2 le 2 décembre prochain pour espérer booster ses ventes.
Prince of Persia, Assassin's Creed, Splinter Cell : les remakes pour sauver le soldat Ubisoft ?
Malgré ces résultats encourageants, l'action d'Ubisoft reste en baisse de 44 % cette année et a chuté de 91 % sur cinq ans. Les multiples annulations, les restructurations et les performances en demi-teinte ont évidemment renforcé la dépendance du groupe aux investissements de Tencent. Les deux entreprises ont finalisé un accord transférant trois grandes licences d’Ubisoft à une nouvelle entité, Vantage Studios. Plusieurs projets sont attendus prochainement, dont le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps prévu avant avril 2026.
Ce n'est d'ailleurs visiblement pas le seul projet de remake en chantier au sein d'Ubisoft. En effet, des sources d’Insider Gaming évoquent un remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag, l'un des opus les plus appréciés de la franchise, dont la sortie serait attendue dans les prochaines semaines. Le document interne recense des titres prévus avant le 31 mars, dont un jeu masqué que le média identifie comme étant Black Flag. Un remake de Splinter Cell pourrait également arriver en 2026.
- Suivi cross-plateforme intégré
- Récompenses et défis exclusifs
- Interface claire et fluide