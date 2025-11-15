Le cours de l'action Ubisoft s'est effondré de manière continue depuis 2021, à l'exception notable d'un bond spectaculaire de 33% le 4 octobre 2024, alimenté par des rumeurs de rachat. Les effets de l'économie post-pandémie, combinés à des performances commerciales décevantes et de nombreuses annulations de projets, ont entraîné une chute de plus de 90 % de la valeur des actions sur les cinq dernières années. Sur l'année écoulée, le recul atteint 50 %. Entre 2022 et 2023, l'entreprise a annulé sept projets. Le géant du jeu vidéo, comptant pourtant parmi les plus importants éditeurs tiers du secteur, peine désormais à sortir des titres à succès.

À titre d'exemple, en 2024, Star Wars Outlaws, pourtant considéré comme la plus grande sortie de l'année pour le studio, n'a pas répondu aux attentes. Bien que le jeu ne soit pas un échec total, ses ventes ont contraint Ubisoft à réviser sa stratégie. Nous pourrions d'ailleurs également citer Avatar : Frontiers of Pandora, sorti en décembre 2023, dont le succès commercial reste plutôt mitigé. En juin, l'éditeur a par ailleurs fermé les serveurs du jeu gratuit XDefiant, entraînant le licenciement d'environ 300 employés au sein de l'entreprise.