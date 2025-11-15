Contre toute attente, la pépite française du jeu vidéo, Ubisoft, a choisi de décaler la publication de ses résultats et de suspendre la cotation de ses titres. Cette décision intervient alors que l’entreprise traverse une période déjà marquée par une succession de difficultés financières et opérationnelles.
Le groupe français Ubisoft a annoncé le report de la publication de ses derniers résultats financiers semestriels. Selon un mail interne obtenu par Insider Gaming, Frédérick Duguet, directeur financier d'Ubisoft, a expliqué aux employés que l'entreprise prend du temps supplémentaire pour finaliser ses résultats. Bien qu'il puisse s'agir que d'un problème comptable mineur, la situation financière du studio alimente fatalement les spéculations sur sa stabilité à long terme.
Ubisoft repousse ses résultats et gèle ses échanges en Bourse
Le cours de l'action Ubisoft s'est effondré de manière continue depuis 2021, à l'exception notable d'un bond spectaculaire de 33% le 4 octobre 2024, alimenté par des rumeurs de rachat. Les effets de l'économie post-pandémie, combinés à des performances commerciales décevantes et de nombreuses annulations de projets, ont entraîné une chute de plus de 90 % de la valeur des actions sur les cinq dernières années. Sur l'année écoulée, le recul atteint 50 %. Entre 2022 et 2023, l'entreprise a annulé sept projets. Le géant du jeu vidéo, comptant pourtant parmi les plus importants éditeurs tiers du secteur, peine désormais à sortir des titres à succès.
À titre d'exemple, en 2024, Star Wars Outlaws, pourtant considéré comme la plus grande sortie de l'année pour le studio, n'a pas répondu aux attentes. Bien que le jeu ne soit pas un échec total, ses ventes ont contraint Ubisoft à réviser sa stratégie. Nous pourrions d'ailleurs également citer Avatar : Frontiers of Pandora, sorti en décembre 2023, dont le succès commercial reste plutôt mitigé. En juin, l'éditeur a par ailleurs fermé les serveurs du jeu gratuit XDefiant, entraînant le licenciement d'environ 300 employés au sein de l'entreprise.
Vers une acquisition d'Ubisoft par un acteur du jeu vidéo ?
Vous le savez sûrement, les rumeurs d'acquisition d'Ubisoft circulent régulièrement depuis 2022, Tencent étant considéré comme l'acheteur le plus probable en raison de ses investissements croissants dans l'entreprise. Début octobre, Ubisoft a transféré ses franchises Far Cry, Assassin's Creed et Rainbow Six dans une nouvelle filiale, Vantage Studios, soutenue par un apport financier de 1,25 milliard de dollars de la part de Tencent.
Bien qu'une acquisition reste l'explication la plus répandue pour justifier le report des résultats financiers, Gauthier Andres, cofondateur d'Origami Media, évoque une possibilité plus préoccupante : le retrait de Tencent de Vantage Studios. Bien que peu probable, un tel événement aurait de toute évidence de lourdes conséquences pour l'éditeur.
Vous l'aurez bien compris, le fleuron français du jeu vidéo traverse depuis plusieurs années une zone de turbulences, marquée par des difficultés commerciales répétées et une valorisation boursière en chute libre. Gageons toutefois que les prochains jours apporteront des éclaircissements quant aux véritables raisons de ce contretemps et sur la capacité d'Ubisoft à surmonter cette crise.
