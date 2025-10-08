Un nouveau pavé dans la mare. Après avoir enchaîné les annonces autour de Grok et de ses ambitions dans l’IA générative, Elon Musk promet désormais que xAI Game Studio livrera « un grand » jeu entièrement généré par IA avant la fin 2026. Un calendrier agressif, des termes volontairement vagues « great », « full-scale » et une promesse qui, si elle se concrétise, pourrait bouleverser le processus de création vidéoludique.

Mais face à l’état actuel des technologies et leurs limites, cette annonce ressemble autant à une déclaration d’intention stratégique qu’à un stress-test grandeur nature pour l’écosystème.