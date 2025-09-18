La dernière version du chatbot Grok, Grok 4, a demandé énormément de ressources pour être mise au monde. Et pas que de l'argent !
Les intelligences artificielles deviennent de plus en plus performantes au fil des générations. Parmi les meilleures IA du moment, on retrouve Grok 4, sorti cet été, et qui tout de suite impressionné. Mais pour donner naissance à ce modèle de langage de très haut niveau, la société qui en a été à l'origine, xAI, a dû beaucoup dépenser !
Près de 500 millions de dollars nécessaires pour entraîner Grok 4
Construire des infrastructures pour faire tourner les IA, ça coûte très cher, comme on peut le voir avec les énormes projets de construction de data centers dont les géants du secteur nous abreuvent actuellement. Mais le simple entraînement d'un nouveau modèle de langage coûte aussi beaucoup.
C'est ce que nous montrent ces informations transmises par le média Epoch AI. D'après ce dernier, l'entraînement de Grok-4 a demandé un investissement de 490 millions de dollars ! Et ça n'est pas le seul sacrifice qui a été accepté pour sortir cette intelligence artificielle.
Un coût environnemental important pour l'entraînement de l'IA
En effet, comme on le sait, les IA sont aussi extrêmement gourmandes en énergie pour fonctionner… mais aussi lors de leur entraînement. Au total, ce sont 310 millions de kWh d'énergie qui ont été consommés à l'occasion de cette étape. Pour comparaison, une ville de 10 000 personnes consomme en moyenne environ 820 millions de kWh.
Et pour ceux qui s'inquiètent de l'impact environnemental des chatbots, là encore, les chiffres sont impressionnants. 750 millions de litres d'eau ont ainsi été consommés durant la phase d'entraînement, soit l'équivalent de 300 piscines olympiques. Enfin, pour mettre au monde Grok 4, il est estimé que 140 000 tonnes de CO2 auraient été rejetés dans l'atmosphère.