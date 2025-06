oupsz

je retiens une toute autre problématique de l’IA

c’est qu’ils veulent tellement de l’IA, qu’ils quittent un projet parce qu’en réalité le travail est fait pas de pauvre et vulguaires humains.

l’heure et grave

dans un monde normal on devrait licencier quelqu’un qui fait semblant de travailler en utilisant et trichant avec une IA là c’est l’inverse.

Evidement je comprends la fraude, ce qui était vendu était un service IA, dont à partir du moment où ca ne l’etait pas il est normal de résilier le contrat

mais encore une fois ceci montre à quel point les entreprises veulent communiquer sur l’ia et prévoient de licencier à tour de bras.

40% de taux de chomage dans 15 ans ? sera un taux « normal »