Un Turc mécanique version IA ? De vrais humains se cachaient derrière une IA générative un peu trop magique

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle du Turc mécanique, un canular organisé au XVIIIe siècle par l'écrivain et inventeur hongrois Wolfgang von Kempelen. Celui-ci avait prétendu concevoir un automate capable de jouer aux échecs seul contre un joueur humain pour impressionner l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse en 1770. Au lieu de cela, son automate était en réalité un mannequin dans lequel pouvait se glisser un humain pour pouvoir assurer les parties d'échecs. Grâce à ce subterfuge, la prétendue machine a joué et gagné des parties pendant 84 ans contre d'illustres joueurs d'échecs et personnages historiques comme Bonaparte ou Catherine de Russie.