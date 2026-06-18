Le calendrier, lui, se précise. Après plusieurs reports, Take-Two et Rockstar maintiennent désormais la sortie au 19 novembre 2026. Le jeu nous ramènera à Vice City, dans l’État fictif de Leonida, avec Jason et Lucia, un duo criminel déjà au cœur des deux premières bandes-annonces. L’enjeu est massif : GTA V frôle encore les 230 millions d’exemplaires écoulés depuis 2013, ce qui transforme chaque micro-information sur sa suite en événement mondial. Patience…