Rockstar donne rendez-vous aux joueurs le 25 juin 2026 pour réserver Grand Theft Auto VI. Prix, éditions et bonus restent encore sous clé.
GTA 6 tient enfin sa première vraie date commerciale. Rockstar Games a annoncé que les précommandes de Grand Theft Auto VI ouvriront le 25 juin 2026, sur les boutiques numériques et chez une sélection de revendeurs. La sortie du jeu reste attendue pour le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, sans version PC annoncée pour le lancement.
Ce que l'on sait vraiment, et ce que l'on ne sait toujours pas….
Pour l’instant, Rockstar n’a communiqué ni prix officiel, ni nombre d’éditions, ni contenu de bonus de précommande. Les pages publiques mettent toujours en avant la liste de souhaits plutôt que l’achat.
C’est un détail loin d’être anodin. Depuis plusieurs mois, le tarif de GTA 6 alimente toutes les spéculations, certains imaginant un prix supérieur aux standards actuels du AAA. Pour l’instant, rien ne permet de l’affirmer. Les pages publiques de PlayStation et Xbox ne listent aucun tarif exploitable, aucune édition Standard, Deluxe ou Ultimate, et aucun contenu additionnel.
Le calendrier, lui, se précise. Après plusieurs reports, Take-Two et Rockstar maintiennent désormais la sortie au 19 novembre 2026. Le jeu nous ramènera à Vice City, dans l’État fictif de Leonida, avec Jason et Lucia, un duo criminel déjà au cœur des deux premières bandes-annonces. L’enjeu est massif : GTA V frôle encore les 230 millions d’exemplaires écoulés depuis 2013, ce qui transforme chaque micro-information sur sa suite en événement mondial. Patience…
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)