La version physique du jeu de Rockstar Games pourrait arriver quelques semaines après le lancement, tandis que les captures d'écran récemment publiées soulèvent des interrogations sur leur provenance.
Si l'annonce des précommandes de GTA 6 a été prise avec une joie incommensurable chez certains joueurs, ce n'est pas le cas pour tous. Les joueurs qui préfèrent avoir la version physique des jeux, avec la jaquette, ne pourraient pas l'avoir avant le mois de décembre. Alors, seraient-ils prêts à acheter le jeu en double, pour y jouer dès le lancement en version dématérialisée, puis avoir le disque ultérieurement ?
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Quelques puristes déçus
Les précommandes de GTA, c'est pour aujourd'hui, en version dématérialisée seulement. La version physique du jeu, disponible dès le lancement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ne contiendra pas de disque, mais uniquement un code de téléchargement. Une pratique de plus en plus répandue dans l'industrie, mais qui ne plait pas à tout le monde.
Selon le magazine polonais PPL, qui a démontré une certaine fiabilité par le passé, cette situation ne serait que temporaire. Les exemplaires disponibles au lancement incluraient effectivement un code dématérialisé, mais une version boîte avec disque physique serait prévue pour décembre 2026. Un délai qui reste un peu long pour certains joueurs.
Des captures d'écran impressionnantes, mais pour quelle plateforme ?
En parallèle de l'ouverture des précommandes, Rockstar Games a publié une nouvelle série de captures d'écran du jeu. Les équipes de Digital Foundry, spécialisées dans l'analyse technique des jeux vidéo, se sont penchées dessus. Elles en ont relevé la place centrale accordée au ray tracing dans ces visuels.
"Dans presque tous les cas, les reflets en ray tracing sont mis au premier plan, comme un point de fierté évident pour le studio" - Thomas Morgan de Digital Foundry
Les exemples ne manquent pas : reflets sur le métal de l'arme du personnage Jason, sur les sols mouillés sous les voitures, ou encore sur le cuir ciré des sièges.
Certaines captures illustrent notamment des flaques d'eau reflétant les parties basses de véhicules, ou encore des fontaines et bassins renvoyant des bâtiments situés en dehors du cadre. Le tout en ray tracing pur, sans recours apparent aux techniques alternatives.
C'est justement là que réside la question. La définition apparente de ces images, 4K ou potentiellement davantage, combinée à la qualité des modèles de personnages et aux effets de volumes, sont-elles des captures d'écran de la version PC ou des versions PlayStation 5 ou Xbox Series X|S ? Si le jeu devrait contenir du ray tracing sur les versions consoles et PC, la provenance des captures d'écran n'a en effet jamais été officialisée par Rockstar.