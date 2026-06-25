C'est justement là que réside la question. La définition apparente de ces images, 4K ou potentiellement davantage, combinée à la qualité des modèles de personnages et aux effets de volumes, sont-elles des captures d'écran de la version PC ou des versions PlayStation 5 ou Xbox Series X|S ? Si le jeu devrait contenir du ray tracing sur les versions consoles et PC, la provenance des captures d'écran n'a en effet jamais été officialisée par Rockstar.