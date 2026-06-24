Les précommandes de GTA 6 seront officiellement ouvertes dès le 25 juin 2026 à minuit pile ! Que vous optiez pour l'édition Standard ou Ultimate, on vous dit tout sur où acheter le jeu, les bonus exclusifs et les différentes versions disponibles.
Rockstar Games a confirmé l'ouverture des précommandes de Grand Theft Auto 6 à partir du 25 juin 2026, pour une sortie prévue le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox SeriSeries X|S.
Bonne nouvelle pour les impatients : le préchargement sera disponible dès le 12 novembre, soit une semaine avant le lancement. On vous explique où réserver votre copie, quels bonus vous attendront et quel est le tarif des différentes éditions.
Où précommander GTA 6 dès le 25 juin ?
Les précommandes sont disponibles aussi bien en version numérique que physique. À noter que Rockstar a confirmé que les versions boîte physiques ne contiendront pas de disque : elles incluront uniquement un code de téléchargement. Voici les principaux revendeurs français :
Les bonus de précommande GTA 6
Tous les joueurs qui précommanderont GTA 6, ou l'achèteront avant le 20 novembre 2026, recevront automatiquement le Vintage Vice City Pack. Ce pack d'objets cosmétiques est directement inspiré de l'esthétique néon du Vice City des années 80-90.
Contenu du Vintage Vice City Pack (bonus précommande) :
- Des tenues exclusives aux couleurs de Vice City pour Jason et Lucia
- Des accessoires et objets cosmétiques aux teintes néon rétro
- Un ensemble pensé pour personnaliser vos protagonistes dès le début de l'aventure
Le prix des différentes éditions GTA 6
GTA 6 marque une nouvelle ère tarifaire pour les jeux AAA. Voici les prix confirmés par Take-Two :
|Édition
|Prix US
|Prix estimé FR
|Standard
|79,99 $
|~79,99 €
|Ultimate Edition
|99,99 $
|~99,99 €
Focus sur l'Édition Ultimate de GTA VI
L'Édition Ultimate est la version la plus complète disponible à la précommande. À 99,99 $ (environ 99,99 €), elle regroupe un volume impressionnant de contenus exclusifs pour enrichir l'aventure de Jason et Lucia. Voici tout ce qu'elle inclut en plus du Vintage Vice City Pack :
Véhicules exclusifs :
- Grotti Cheetah '95, une voiture de sport iconique, hommage aux années 90
- Moto Dinka Enduro et kayak Crest, disponibles dans le refuge de Jason
- Shitzu Squalo, un bateau pour explorer les eaux de Leonida
- Vapid Dominator Buggy 1967 + Paradise Garage (garage sécurisé avec casier d'armes et stockage de marchandises)
Armes personnalisées :
- Revolvers Hawk & Little Morgan, deux revolvers décorés aux couleurs de Vice City
- Versions gravées des armes attitrées de Jason et Lucia
Boutiques et ateliers exclusifs :
- Rideout Customs, atelier de personnalisation automobile
- One-Eyed Willie's, atelier spécialisé tout-terrain
- Sara's Unisex Salon, coiffures, maquillage et options supplémentaires
- Stock 305, boutique streetwear exclusive
- Electric Fang Tattoo, plus de 50 tatouages créés par le collectif FAILE
- PTT Youngin$ Illegal Goods Store, boutique clandestine dans le territoire d'un gang
Tenues et personnalisation :
- Tenues, tatouages et accessoires exclusifs pour Jason et Lucia
- Collection Goodtime Gear, inspirée du personnage télévisé Macca the Gator
- Kit Ganado Retro Build pour personnaliser le pickup Vapid Ganado
Mission bonus :
- Classic Car Collection, une mission exclusive pour retrouver et restaurer des véhicules anciens pour le collectionneur Wyman
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
FAQ GTA 6 - les questions des internautes
Quand ouvrent les précommandes de GTA 6 ?
Les précommandes de GTA 6 ont officiellement ouvert le 25 juin 2026, à minuit heure locale.
Quelle est la date de sortie de GTA 6 ?
GTA 6 sortira le 19 novembre 2026, exclusivement sur PS5 et Xbox Series X|S. Aucune date n'est confirmée pour PC à ce stade.
Quel est le prix de GTA 6 ?
L'édition Standard est au prix de 79,99 $ (~79,99 €) et l'édition Ultimate à 99,99 $ (~99,99 €). C'est une hausse de prix notable par rapport aux AAA habituellement vendus à 69,99 €.
Est-ce que GTA 6 aura une version physique avec disque ?
Non. Rockstar a confirmé que les versions boîte de GTA 6 ne contiendront pas de disque. Elles incluront uniquement un code de téléchargement.
Quand peut-on précharger GTA 6 ?
Le préchargement sera disponible à partir du 12 novembre 2026, soit 7 jours avant la sortie officielle.
GTA 6 sera-t-il disponible sur PS4 et Xbox One ?
Non, GTA 6 est une exclusivité next-gen : uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S. Aucune version old-gen n'est prévue.
Qu'est-ce que le Vintage Vice City Pack (bonus de précommande) ?
C'est le bonus offert à tous les acheteurs jusqu'au 20 novembre 2026. Il inclut des tenues, accessoires et objets cosmétiques inspirés de l'esthétique rétro-néon du Vice City des années 80-90.
Quelle est la différence entre l'édition Standard et l'édition Ultimate ?
L'édition Ultimate inclut une vingtaine de contenus supplémentaires : véhicules exclusifs, armes personnalisées, boutiques in-game et une mission bonus, en plus du Vintage Vice City Pack déjà inclus dans toutes les éditions.
Y a-t-il une édition Collector de GTA 6 ?
À ce jour, Rockstar n'a pas officiellement annoncé d'édition Collector avec goodies physiques. Des sources estiment qu'une telle édition pourrait être proposée aux alentours de 169,99 € si elle est lancée, mais aucune confirmation officielle n'a été faite.
GTA Online sera-t-il disponible dès le lancement ?
Non. La version disponible le 19 novembre sera exclusivement solo, centrée sur l'histoire de Jason et Lucia. GTA Online arrivera dans un second temps.