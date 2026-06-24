Rockstar Games a confirmé l'ouverture des précommandes de Grand Theft Auto 6 à partir du 25 juin 2026, pour une sortie prévue le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox SeriSeries X|S.

Bonne nouvelle pour les impatients : le préchargement sera disponible dès le 12 novembre, soit une semaine avant le lancement. On vous explique où réserver votre copie, quels bonus vous attendront et quel est le tarif des différentes éditions.