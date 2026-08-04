Face à la hausse continue des tarifs des abonnements IA premium, 1minAI mise sur un modèle économique inversé : plutôt que de payer indéfiniment chaque mois, l'utilisateur règle une seule fois pour un accès permanent. Cette approche s'adresse particulièrement aux utilisateurs réguliers qui jonglent habituellement entre plusieurs IA selon leurs besoins spécifiques, que ce soit GPT-5 pour la rédaction générale, Claude pour l'analyse de documents complexes, ou Gemini pour la recherche d'informations. Un comparatif souligne d'ailleurs qu'acheter cet accès à vie revient approximativement au coût de seulement deux mois d'un abonnement OpenAI classique, ce qui illustre bien l'ampleur de l'économie potentielle sur le long terme.