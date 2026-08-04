Entre ChatGPT Plus, Claude Pro et Gemini Advanced, la facture mensuelle grimpe vite pour qui veut jongler entre plusieurs IA. 1minAI propose de casser ce cercle avec un paiement unique donnant un accès à vie à la plupart des grands modèles du marché, actuellement disponible sur StackSocial à environ 23 € au lieu de 215 €.
1minAI est une plateforme qui regroupe plusieurs grands modèles d'intelligence artificielle dans une interface unique, plutôt que de multiplier les abonnements séparés pour chaque service. La formule Pro donne accès à GPT-5, à Claude (Sonnet ou Opus selon disponibilité), à Gemini Pro, ainsi qu'à Llama et Mistral, couvrant aussi bien la génération de texte que d'image et d'audio. Le système repose sur des crédits mensuels renouvelés, avec environ un million de crédits inclus dans l'offre Pro, complétés par des bonus quotidiens pouvant atteindre 15 000 crédits gratuits simplement en se connectant chaque jour.
Pourquoi choisir 1minAI Pro (accès à vie) ?
- Un seul paiement remplace potentiellement plusieurs abonnements mensuels distincts (ChatGPT Plus, Claude Pro, Gemini Advanced)
- Un million de crédits mensuels renouvelés, largement suffisants pour un usage courant de rédaction, génération d'image ou traduction
- Une interface centralisée qui évite de jongler entre plusieurs plateformes et comptes séparés
Une alternative radicale à l'inflation des abonnements autour de l'IA
Face à la hausse continue des tarifs des abonnements IA premium, 1minAI mise sur un modèle économique inversé : plutôt que de payer indéfiniment chaque mois, l'utilisateur règle une seule fois pour un accès permanent. Cette approche s'adresse particulièrement aux utilisateurs réguliers qui jonglent habituellement entre plusieurs IA selon leurs besoins spécifiques, que ce soit GPT-5 pour la rédaction générale, Claude pour l'analyse de documents complexes, ou Gemini pour la recherche d'informations. Un comparatif souligne d'ailleurs qu'acheter cet accès à vie revient approximativement au coût de seulement deux mois d'un abonnement OpenAI classique, ce qui illustre bien l'ampleur de l'économie potentielle sur le long terme.
Le paiement unique à vie, l'argument qui change vraiment la donne
Le véritable avantage de cette offre réside dans sa structure tarifaire unique dans l'écosystème des IA génératives, où la quasi-totalité des services premium fonctionnent exclusivement par abonnement mensuel renouvelable. Concrètement, cela signifie qu'un utilisateur rentabilise son investissement initial dès les premiers mois comparé à un seul abonnement ChatGPT Plus ou Claude Pro classique, facturé individuellement autour de 20 € mensuels. La contrepartie logique de ce modèle reste que les modèles proposés via 1minAI ne sont pas les versions officielles directes des éditeurs (OpenAI, Anthropic, Google), mais un accès via une plateforme tierce qui les intègre, une nuance importante à connaître avant achat.
✅ Les points forts
- Paiement unique à vie, sans mensualité récurrente à gérer
- Accès centralisé à plusieurs modèles IA majeurs depuis une seule interface
- Volume de crédits mensuels généreux, adapté à un usage courant régulier
❌ Les limites
- Accès via une plateforme tierce, non directement via les abonnements officiels OpenAI, Anthropic ou Google
- Système de crédits mensuels qui peut limiter les usages les plus intensifs une fois le quota atteint
- Promesse "à vie" à nuancer selon un test approfondi, l'offre correspondant à un plan payant classique figé plutôt qu'à un accès totalement sans limite
À environ 23 €, 1minAI Pro devient une alternative économique sérieuse pour qui utilise régulièrement plusieurs IA génératives sans vouloir cumuler les abonnements mensuels. Cette offre à vie permet de couvrir l'essentiel des besoins courants en texte, image et audio pour une fraction du coût cumulé des abonnements premium officiels, à condition de garder en tête les nuances sur les limites de crédits mensuels.
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