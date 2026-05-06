Les abonnements aux outils d’IA s’accumulent vite, et la facture mensuelle peut rapidement dépasser celle de vos autres services numériques réunis. 1minAI Pro propose aujourd’hui une alternative singulière via StackSocial : un accès à vie à une plateforme multi-modèles pour un paiement unique de 26 €, une offre que la rédaction a passé au crible.
Le marché des outils IA a radicalement changé la façon dont on travaille, rédige et crée, mais il a aussi multiplié les lignes de facturation. 1minAI s’inscrit dans une catégorie en plein essor, celle des agrégateurs multi-modèles, dont le principe est simple : regrouper ChatGPT, Claude, Gemini et bien d’autres sous un tableau de bord unique, sans jongler entre cinq onglets différents.
Disponible à 26 € en paiement unique sur StackSocial, l’offre Pro à vie s’adresse en priorité aux profils polyvalents qui alternent rédaction, analyse de documents et génération d’images sans vouloir s’engager sur plusieurs abonnements mensuels. Pour aller directement à l’essentiel, vous pouvez consulter l’avis complet de la rédaction sur 1minAI, qui détaille ce que vaut vraiment cette promesse de centralisation.
Pourquoi choisir 1minAI Pro ?
- Prix : 26 € en paiement unique, accès à vie au plan Pro (au lieu de 200 € affiché), disponible sur StackSocial
- Ce qui est inclus : GPT-5, Claude Sonnet, Gemini, DALL·E 3, Stable Diffusion, ElevenLabs, outils PDF, audio et vidéo, plus 1 000 000 de crédits mensuels au plan Pro
- À retenir avant d’acheter : le service fonctionne par crédits, pas en illimité réel ; certaines générations avancées (image, vidéo) en consomment beaucoup plus que les usages textuels
Un hub IA pour tous les usages du quotidien
La vraie force de 1minAI tient à l’étendue de ses usages couverts depuis une interface unique. Côté texte, on retrouve GPT-4o, Claude Sonnet, Gemini, Mistral et Llama ; côté création visuelle, DALL·E 3, Stable Diffusion et Flux sont au programme ; côté audio, ElevenLabs assure la synthèse vocale et le clonage de voix, pendant que la transcription et la génération musicale complètent le tableau.
La fonctionnalité Multi AI Chat, qui permet de soumettre simultanément la même question à plusieurs modèles pour comparer leurs réponses, représente l’un des cas d’usage les plus concrets et les plus utiles identifiés dans l’avis Clubic sur 1minAI. Pour un créateur de contenu, un étudiant ou un professionnel du marketing qui travaille sur des projets variés chaque semaine, cette centralisation représente un gain de temps et d’organisation non négligeable.
Ce que 1minAI n’est pas (et pourquoi ça compte)
Aussi séduisant que soit le positionnement, 1minAI reste un agrégateur, pas un concurrent direct de ChatGPT Plus ou Claude Pro : la recherche web est très limitée, et la plateforme ne propose pas de mémoire persistante entre les conversations.
L’accès aux tout derniers modèles au moment de leur sortie n’est pas garanti non plus, et les utilisateurs avancés noteront l’absence d’accès API.
✅ Les points forts
- Paiement unique sans engagement mensuel, avec un accès durable au plan Pro
- Accès à une large palette de modèles texte, image, audio et vidéo depuis une seule interface
- 1 000 000 de crédits mensuels inclus, soit une enveloppe suffisante pour un usage régulier et varié
- Fonction Multi AI Chat pour comparer plusieurs modèles sur une même requête
- Bibliothèque de prompts illimitée et brand voice incluses dans le plan Pro
❌ Les limites
- Pas de mémoire entre les conversations : chaque session repart de zéro
- Les modèles les plus récents ne sont pas toujours disponibles immédiatement après leur sortie
- Le système de crédits peut surprendre : les usages image et vidéo consomment bien plus vite que le texte seul
- Recherche web très limitée, loin du niveau de Perplexity ou de ChatGPT avec navigation activée
- Aucun accès API pour les profils techniques ou développeurs
À 26 €, 1minAI Pro représente une entrée dans l’univers multi-IA à un tarif difficilement contestable, à condition de bien cerner ce qu’on achète. L’offre parle avant tout aux profils curieux et polyvalents, ceux qui veulent tester différents modèles sur des tâches variées sans multiplier les abonnements mensuels, et qui acceptent de fonctionner dans un cadre de crédits plutôt qu’en illimité absolu.
En revanche, si vous êtes déjà client satisfait de ChatGPT Plus ou Claude Pro et que vos usages sont très spécialisés, la valeur ajoutée sera plus limitée. Pour qui cherche à rationaliser son budget numérique tout en gardant accès aux grandes IA du moment, c’est l’une des rares offres du marché où le rapport valeur/prix tient vraiment la route sur la durée.
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