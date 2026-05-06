Le marché des outils IA a radicalement changé la façon dont on travaille, rédige et crée, mais il a aussi multiplié les lignes de facturation. 1minAI s’inscrit dans une catégorie en plein essor, celle des agrégateurs multi-modèles, dont le principe est simple : regrouper ChatGPT, Claude, Gemini et bien d’autres sous un tableau de bord unique, sans jongler entre cinq onglets différents.

Disponible à 26 € en paiement unique sur StackSocial, l’offre Pro à vie s’adresse en priorité aux profils polyvalents qui alternent rédaction, analyse de documents et génération d’images sans vouloir s’engager sur plusieurs abonnements mensuels. Pour aller directement à l’essentiel, vous pouvez consulter l’avis complet de la rédaction sur 1minAI, qui détaille ce que vaut vraiment cette promesse de centralisation.