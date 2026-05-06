Amazon propose ce mercredi une poignée de promotions qui tombent à pic pour ceux qui anticipent la belle saison, aménagent leur intérieur ou cherchent à upgrader leur équipement audio et vidéo. Que vous souhaitiez préparer votre jardin pour l’été, moderniser votre salon ou simplifier l’entretien de la maison, cette sélection couvre un spectre large et cohérent.

On y retrouve aussi bien des appareils de confort intérieur, téléviseurs grand format, barres de son, ventilateurs, que des solutions d’entretien extérieur avec un robot tondeuse et un robot de piscine. Sans oublier un SSD performant pour les amateurs de stockage rapide et un aspirateur balai qui mérite vraiment le coup d’œil à ce tarif. Les remises vont de 20 % à plus de 40 %, ce qui dépasse largement les niveaux habituels observés hors événements promotionnels.

Il n’y a pas d’événement officiel, mais les stocks sont limités et les prix peuvent remonter à tout moment. C’est donc le bon moment pour passer à l’action, avant que le soleil (et la concurrence) ne fasse remonter les tarifs.