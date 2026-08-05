Le marché des mini PC s’est considérablement étoffé ces dernières années, portant la marque NiPoGi au rang de valeur sûre pour les usages bureautiques et l’apprentissage à distance. Le modèle AK1 Plus embarque un processeur Intel Celeron N5095, seize gigaoctets de mémoire vive et un SSD de 256 Go extensible jusqu’à 2 To, une combinaison pensée pour les tâches du quotidien plutôt que pour les usages gourmands.

Ce format compact s’adresse en priorité aux étudiants qui équipent leur chambre universitaire, aux télétravailleurs en quête d’une seconde machine ou aux familles qui souhaitent remplacer une vieille tour encombrante. Livré sous Windows 11 Pro, ce mini PC promet une prise en main immédiate, sans installation ni configuration complexe à prévoir avant le premier usage.