À quelques semaines de la rentrée, trouver un ordinateur fixe fiable sans faire exploser son budget devient une priorité pour de nombreux étudiants et télétravailleurs. Le mini PC NiPoGi AK1 Plus, actuellement proposé à 279,99 € sur Amazon, mise sur une configuration équilibrée que nous avons passée au crible pour vérifier si l’offre tient réellement ses promesses.
Le marché des mini PC s’est considérablement étoffé ces dernières années, portant la marque NiPoGi au rang de valeur sûre pour les usages bureautiques et l’apprentissage à distance. Le modèle AK1 Plus embarque un processeur Intel Celeron N5095, seize gigaoctets de mémoire vive et un SSD de 256 Go extensible jusqu’à 2 To, une combinaison pensée pour les tâches du quotidien plutôt que pour les usages gourmands.
Ce format compact s’adresse en priorité aux étudiants qui équipent leur chambre universitaire, aux télétravailleurs en quête d’une seconde machine ou aux familles qui souhaitent remplacer une vieille tour encombrante. Livré sous Windows 11 Pro, ce mini PC promet une prise en main immédiate, sans installation ni configuration complexe à prévoir avant le premier usage.
Pourquoi choisir le NiPoGi AK1 Plus ?
- Mémoire généreuse : 16 Go de RAM DDR4, un volume rare sur ce segment de prix, pour un usage fluide même avec plusieurs applications ouvertes.
- Stockage évolutif : un SSD de 256 Go extensible jusqu’à 2 To grâce à un second emplacement M.2, pour accompagner l’usage dans la durée.
- Double affichage 4K : deux sorties HDMI 2.0 en 60 Hz, pratiques pour multiplier les fenêtres de travail ou suivre des cours en ligne sur deux écrans.
Un mini PC pensé pour la bureautique, les cours en ligne et le multitâche léger
Le processeur Intel Celeron N5095, gravé en 10 nm, gère sans peine la navigation avec de nombreux onglets ouverts, la rédaction de documents ou le suivi de cours en visioconférence. Associé à 16 Go de mémoire vive, il évite les ralentissements que subissent souvent les configurations d’entrée de gamme limitées à 8 Go, un point que la rédaction Clubic a déjà relevé en testant d’autres mini PC de la marque NiPoGi.
Windows 11 Pro préinstallé ajoute des outils utiles pour un usage étudiant ou professionnel, notamment le chiffrement BitLocker et une gestion réseau plus poussée que sur la version Famille. Le boîtier reste silencieux au quotidien, un argument qui compte pour un poste installé dans une chambre ou un salon partagé.
Face à la concurrence des mini PC d’entrée de gamme
✅ Les points forts
- 16 Go de RAM DDR4 pour un multitâche fluide au quotidien
- SSD extensible jusqu’à 2 To grâce à un second port M.2
- Windows 11 Pro préinstallé, avec des outils de sécurité avancés
- Double sortie HDMI 2.0 pour un affichage 4K sur deux écrans simultanément
- Format compact et silencieux, discret sur un bureau ou une étagère
❌ Les limites
- Processeur Celeron N5095 réservé aux usages bureautiques, sans marge pour le jeu ou le montage vidéo lourd
- Wi-Fi 5 et non Wi-Fi 6, une génération en retrait sur la connectivité sans fil
- SSD de 256 Go en configuration de base, à compléter rapidement pour de gros volumes de fichiers
- Absence de carte graphique dédiée, à réserver aux tâches légères
Ce NiPoGi AK1 Plus s’adresse avant tout à celles et ceux qui cherchent une machine fixe simple, silencieuse et suffisamment endurante pour la bureautique, la visioconférence et le streaming léger, sans vouloir investir dans une tour complète avant la rentrée. Les 16 Go de RAM et le stockage extensible en font un choix rassurant pour un étudiant ou un télétravailleur qui prévoit d’utiliser la machine plusieurs années.
Les joueurs, les créateurs de contenu ou les utilisateurs à la recherche de puissance graphique devront en revanche se tourner vers une configuration plus musclée. Pour un usage quotidien raisonnable, cette offre à 279,99 € mérite d’être vérifiée avant que le stock disponible chez Amazon ne s’épuise.
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