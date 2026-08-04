Un test approfondi mené sur un modèle concurrent très similaire (même segment de prix, même écosystème Android, mêmes promesses techniques sur le papier) apporte une mise en garde utile à connaître avant achat : l'auteure y relève des saccades importantes lors du streaming, un processeur insuffisant pour décoder fluidement certains services comme Prime Video, ainsi qu'une image nette uniquement sur une petite zone centrale, le reste demeurant flou. Ce test souligne également l'écart fréquent entre les notes clients très élevées sur Amazon (4,4/5 sur le modèle testé) et l'expérience réelle en usage quotidien, un décalage à garder en tête avant de se fier uniquement aux avis en ligne pour ce type de produit. Cette limite ne concerne pas directement le Wielio, mais illustre bien les compromis structurels inhérents aux vidéoprojecteurs Android à moins de 100 €, quelle que soit la marque.