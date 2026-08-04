La double cuve avec plaque en fonte intégrée distingue clairement ce modèle des air fryers à simple tiroir : elle permet de griller viandes ou poissons dans un compartiment pendant que l'autre cuit un accompagnement, une organisation qui simplifie nettement la préparation d'un repas familial. Un test relève d'ailleurs que ce modèle offre "une cuisson simple et efficace pour les repas du quotidien", avec une cuve suffisamment grande pour éviter de multiplier les fournées, contrairement à des modèles d'entrée de gamme plus compacts limités à 3,5 litres. Cette capacité en fait un choix pertinent pour les familles nombreuses ou ceux qui reçoivent régulièrement, là où un modèle mono-tiroir obligerait à cuire en plusieurs étapes.