L'été est la saison idéale pour cuisiner léger sans transformer sa cuisine en fournaise avec un four traditionnel. L'air fryer Moulinex Easy Fry Essential Inox 8,3L, l'un des modèles les mieux notés de la gamme, profite justement d'une remise sur Amazon : 99,99 € au lieu de 129,99 €.
Cette friteuse sans huile signé Moulinex se distingue par sa configuration à deux tiroirs indépendants, l'un de 5,2 litres accompagné d'une plaque en fonte pour griller des viandes, l'autre de 3,1 litres pour un accompagnement, le tout formant une capacité totale de 8,3 litres. Sa fonction SYNC permet de synchroniser automatiquement la fin de cuisson entre les deux compartiments, un atout pratique pour préparer un repas complet sans devoir surveiller deux minuteries séparément. Avec une puissance de 2700 W et 7 programmes de cuisson intuitifs, il couvre les usages courants (frites, gâteau, grill, rôtissage) tout en promettant une économie d'énergie par rapport à un four traditionnel.
Pourquoi choisir cet air fryer Moulinex Easy Fry Essential ?
- Une fonction SYNC qui synchronise deux cuissons différentes pour un repas complet servi en même temps, un vrai gain de temps au quotidien
- Une note de 4,6/5 attribuée sur plus de 2200 avis utilisateurs
- Une disponibilité des pièces détachées garantie 15 ans, un argument de durabilité rare sur ce type de petit électroménager
Un air fryer pensé pour les repas complets en famille
La double cuve avec plaque en fonte intégrée distingue clairement ce modèle des air fryers à simple tiroir : elle permet de griller viandes ou poissons dans un compartiment pendant que l'autre cuit un accompagnement, une organisation qui simplifie nettement la préparation d'un repas familial. Un test relève d'ailleurs que ce modèle offre "une cuisson simple et efficace pour les repas du quotidien", avec une cuve suffisamment grande pour éviter de multiplier les fournées, contrairement à des modèles d'entrée de gamme plus compacts limités à 3,5 litres. Cette capacité en fait un choix pertinent pour les familles nombreuses ou ceux qui reçoivent régulièrement, là où un modèle mono-tiroir obligerait à cuire en plusieurs étapes.
Ce que l'air fryer change concrètement par rapport à un four classique
Un article consacré aux air fryers souligne que cette technologie, si elle bénéficie d'un fort marketing autour de la cuisson "sans huile" ou "plus saine", repose avant tout sur une circulation d'air chaud à haute vitesse qui reproduit un effet de friture avec une fraction de l'huile habituellement nécessaire. En été, cet avantage se double d'un bénéfice pratique non négligeable : contrairement à un four traditionnel, l'air fryer chauffe beaucoup moins la cuisine et cuit plus rapidement grâce à son volume réduit, un vrai confort lors des pics de chaleur. La consommation en mode veille reste par ailleurs très faible, à seulement 0,4 W, un détail qui compte sur la facture d'électricité à l'usage quotidien.
✅ Les points forts
- Fonction SYNC pour synchroniser deux cuissons et préparer un repas complet sans surveillance constante
- Très bien noté par la presse spécialisée (17/20) et les utilisateurs (4,6/5 sur plus de 2200 avis)
- Pièces détachées disponibles pendant 15 ans, un argument de durabilité rare sur ce segment
❌ Les limites
- Poids conséquent de 7,8 kg qui limite la facilité de rangement au quotidien
- Deux tiroirs à nettoyer séparément après chaque utilisation, contrairement à un modèle mono-cuve
- Marketing autour du "sans huile" à nuancer, l'appareil nécessitant tout de même un filet d'huile pour un résultat optimal sur certaines recettes
À 99,99 €, ce Moulinex Easy Fry Essential Inox 8,3L réunit un prix particulièrement attractif, une note élevée de la presse et des utilisateurs, et une fonction de synchronisation qui simplifie réellement la préparation de repas complets en famille. Un choix cohérent pour cuisiner sain cet été sans faire grimper la température de la cuisine.
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