Les tests s'accordent sur un point : cette Clip 5 muscle nettement le jeu par rapport à la génération précédente, avec une autonomie mesurée en conditions réelles oscillant entre 9 et 13 heures selon les protocoles de test, un résultat globalement conforme voire supérieur aux 12 heures annoncées par JBL. Un comparatif direct avec la Clip 4 relève d'ailleurs un gain net d'autonomie, passant de 7 heures à environ 9 heures à volume identique de 50%, confirmant les progrès apportés par cette nouvelle génération. Le format reste toutefois clairement pensé pour la mobilité plutôt que pour une écoute stationnaire prolongée à la maison, où des enceintes plus volumineuses de la même marque conviendraient mieux.