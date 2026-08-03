Pour ceux qui veulent une petite enceinte increvable à accrocher à un sac à dos, une ceinture ou un vélo, la JBL Clip 5 reste une référence sur ce segment ultra-compact. Ce modèle profite justement d'une remise spectaculaire sur Amazon : 34 € au lieu de 69,99 €, soit près de moitié prix.
Cinquième génération de la célèbre gamme à mousqueton de JBL, cette enceinte introduit une nouvelle architecture sonore avec un haut-parleur de 1,75 pouce délivrant une puissance de 7 W RMS, pour une réponse en fréquence de 95 Hz à 20 kHz. Certifiée IP67, elle résiste aussi bien à l'immersion dans l'eau qu'à la poussière, un argument de poids pour une utilisation en extérieur, à la plage ou au bord d'une piscine. Sa batterie de 1400 mAh promet jusqu'à 12 heures d'autonomie, extensible à 15 heures grâce au mode Playtime Boost qui ajuste les performances pour un son plus puissant, au prix d'une consommation énergétique plus élevée.
Pourquoi choisir cette enceinte JBL Clip 5 ?
- Un mousqueton intégré robuste, pensé pour s'accrocher facilement à un sac, une ceinture ou un vélo lors des sorties en extérieur
- Une certification IP67 qui autorise une immersion complète, pas seulement des éclaboussures
- Un son étonnamment généreux pour ce format ultra-compact, avec des graves bien présentes selon plusieurs tests
Un format pensé pour la mobilité avant tout
Les tests s'accordent sur un point : cette Clip 5 muscle nettement le jeu par rapport à la génération précédente, avec une autonomie mesurée en conditions réelles oscillant entre 9 et 13 heures selon les protocoles de test, un résultat globalement conforme voire supérieur aux 12 heures annoncées par JBL. Un comparatif direct avec la Clip 4 relève d'ailleurs un gain net d'autonomie, passant de 7 heures à environ 9 heures à volume identique de 50%, confirmant les progrès apportés par cette nouvelle génération. Le format reste toutefois clairement pensé pour la mobilité plutôt que pour une écoute stationnaire prolongée à la maison, où des enceintes plus volumineuses de la même marque conviendraient mieux.
Les limites logiques d'un format aussi compact
Plusieurs avis pointent une connectivité volontairement limitée, sans entrée auxiliaire jack ni prise en charge de codecs Bluetooth avancés comme l'AAC ou l'aptX, l'enceinte se contentant du SBC standard. Un comparatif de prix souligne également un écart tarifaire important selon les revendeurs, allant de 40 € à plus de 480 € selon les périodes et les offres groupées, ce qui rend d'autant plus notable une remise descendant sous les 35 €. Ces compromis restent cohérents avec le positionnement de l'enceinte, pensée avant tout comme un compagnon nomade robuste plutôt que comme une solution audio haut de gamme.
✅ Les points forts
- Autonomie mesurée en conditions réelles souvent supérieure aux 12 heures annoncées
- Certification IP67, résistance complète à l'eau et à la poussière
- Format ultra-compact et léger (285 g), facile à accrocher partout grâce au mousqueton intégré
❌ Les limites
- Connectivité limitée, sans entrée auxiliaire ni codecs Bluetooth avancés (AAC, aptX)
- Puissance sonore de 7 W qui reste adaptée à une écoute proche, moins à une diffusion dans une grande pièce
- Écart de prix important selon les revendeurs, nécessitant de bien comparer avant achat
À 34 €, la JBL Clip 5 devient une évidence pour qui cherche une petite enceinte robuste et polyvalente à accrocher partout, sans sacrifier la qualité sonore malgré son format ultra-compact. Une remise de 50% qui rend ce modèle particulièrement attractif face à son prix de lancement habituel proche de 70 €.
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