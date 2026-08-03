Pour ceux qui veulent libérer de l'espace sur leur bureau sans sacrifier la puissance nécessaire aux tâches quotidiennes, le mini PC s'impose de plus en plus comme une alternative crédible à la tour classique. Le NiPoGi P2, devenu l'un des modèles les plus demandés de sa catégorie sur Amazon, profite justement d'une remise : 248 € au lieu de 399 €.
Ce mini PC NiPoGi P2 embarque un processeur AMD Ryzen 3 4300U, gravé en architecture Zen 2 (7 nm), avec 4 cœurs et 4 threads cadencés jusqu'à 3,7 GHz en mode turbo, épaulé par un GPU intégré Radeon 5 cœurs. Il dispose de 16 Go de RAM DDR4 en SO-DIMM, extensible jusqu'à 64 Go sur deux emplacements, et d'un SSD M.2 2280 de 512 Go, lui aussi extensible jusqu'à 4 To. Son châssis ultra-compact de 128,2 x 128,2 x 44 mm intègre une connectique complète avec HDMI 2.0, DisplayPort 1.4b et USB-C, permettant de piloter jusqu'à trois écrans 4K simultanément, un argument fort pour les designers ou les professionnels multi-écrans.
Pourquoi choisir ce Mini PC NiPoGi P2 ?
- Une capacité multi-écrans rare à ce niveau de prix, jusqu'à 3 écrans 4K simultanés pour les usages multitâches
- Une mémoire et un stockage tous deux extensibles, pour faire évoluer la machine sans devoir la remplacer
- Windows 11 Pro préinstallé, une version orientée professionnels incluant des fonctions de sécurité et de gestion avancées absentes de la version Famille
Un mini PC qui dépasse les attentes pour ce segment de prix
Plusieurs tests indépendants confirment que ce modèle "offre des performances qui dépassent largement son positionnement tarifaire", le rendant particulièrement adapté au travail bureautique, au multimédia 4K et à un usage domestique polyvalent. Un test relève d'ailleurs qu'il ouvre "les applications bureautiques et les fichiers lourds sans latence notable", un résultat cohérent avec la présence de 16 Go de RAM, une capacité rare sur des mini PC de ce segment tarifaire. La popularité du modèle sur Amazon est telle que plusieurs sources évoquent des tensions sur les stocks, ce best-seller étant régulièrement cité parmi les choix les plus recherchés de sa catégorie.
Les compromis logiques d'un mini PC à ce tarif
Ce Ryzen 3 4300U reste un processeur mobile pensé initialement pour les ordinateurs portables, avec un TDP de 28 W, ce qui limite ses performances face à des processeurs de bureau dédiés sur des tâches très gourmandes comme le montage vidéo lourd ou le gaming exigeant. Un test relève d'ailleurs des performances correctes sur des jeux légers comme Rocket League, mais sans prétendre rivaliser avec une configuration gaming dédiée. La RAM fonctionne également en mode single-channel sur certaines configurations selon un test, ce qui peut légèrement freiner les performances graphiques intégrées comparé à une configuration dual-channel.
✅ Les points forts
- Rapport performance-prix jugé excellent par plusieurs tests indépendants pour un usage bureautique
- RAM et stockage tous deux extensibles, pour faire évoluer la machine dans le temps
- Gestion de 3 écrans 4K simultanés, rare à ce niveau de prix
❌ Les limites
- Processeur mobile Ryzen 3 4300U, moins puissant qu'un processeur de bureau dédié sur les tâches très gourmandes
- RAM configurée en single-channel sur certaines unités selon un test, ce qui peut limiter légèrement les performances graphiques
- WiFi 5 plutôt que WiFi 6, une génération en retrait sur la connectivité sans fil
À 248 €, le NiPoGi P2 confirme sa réputation de meilleur rapport performance-prix dans la catégorie des mini PC bureautiques, avec des caractéristiques (16 Go de RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) qui dépassent largement les standards habituels à ce tarif. Une remise qui explique en partie pourquoi ce modèle figure parmi les best-sellers de sa catégorie sur Amazon.
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