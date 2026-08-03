Plusieurs tests indépendants confirment que ce modèle "offre des performances qui dépassent largement son positionnement tarifaire", le rendant particulièrement adapté au travail bureautique, au multimédia 4K et à un usage domestique polyvalent. Un test relève d'ailleurs qu'il ouvre "les applications bureautiques et les fichiers lourds sans latence notable", un résultat cohérent avec la présence de 16 Go de RAM, une capacité rare sur des mini PC de ce segment tarifaire. La popularité du modèle sur Amazon est telle que plusieurs sources évoquent des tensions sur les stocks, ce best-seller étant régulièrement cité parmi les choix les plus recherchés de sa catégorie.