Une quatrième canicule s'annonce dès mardi prochain avec des pics pouvant atteindre 35 à 40°C, et les climatiseurs mobiles disparaissent de nouveau des rayons. Voici cinq modèles encore disponibles chez Amazon, du plus accessible au plus puissant, pour affronter ce nouvel épisode sans attendre.
Après plusieurs vagues de chaleur déjà enregistrées depuis le printemps, la France s'apprête à vivre une quatrième canicule, avec des conditions jugées « du jamais-vu » par les météorologues. Le contexte reste très favorable à de nouveaux épisodes de chaleur intense sur l'ensemble de l'été, ce qui maintient une pression constante sur les stocks de climatiseurs mobiles chez la plupart des distributeurs. Face à cette situation, cette sélection réunit cinq modèles encore disponibles chez Amazon, avec des puissances allant de 7 000 à 16 000 BTU pour s'adapter à toutes les surfaces.
Climatiseur mobile Olimpia Splendid Dolceclima, le meilleur rapport puissance/prix de la sélection
Avec plus de 100 € d'économie, cette référence italienne s'impose comme la meilleure affaire de toute la sélection, à la fois par son prix et par sa remise. Avec ses 10 000 BTU, ce modèle convient parfaitement aux pièces de 25 à 32 m², comme un salon ou une grande chambre. Livré avec télécommande, il s'installe facilement sans travaux ni installation fixe, pour une mise en route immédiate avant l'arrivée du pic de chaleur annoncé mardi.
✅ Les points forts
- Remise la plus élevée en pourcentage de toute la sélection (25%)
- Marque reconnue dans le domaine du chauffage et de la climatisation
- Puissance adaptée à un salon ou une grande chambre (25 à 32 m²)
❌ Les limites
- Modèle mobile classique, donc plus volumineux qu'un split
- Niveau sonore généralement plus élevé que sur les modèles split fixes
Climatiseur mobile Garvee, le climatiseur accessible pour les grandes pièces
Avec 14 000 BTU, ce modèle Garvee vise les grands salons ou les open-spaces jusqu'à 35 m², une puissance nécessaire pour compenser les pertes thermiques des pièces les plus exposées au soleil. Son tarif reste plus abordable que d'autres références de puissance équivalente présentes dans cette sélection, ce qui en fait une option intéressante pour les grandes surfaces sans exploser son budget.
✅ Les points forts
- Puissance de 14 000 BTU adaptée aux grandes pièces jusqu'à 35 m²
- Tarif plus accessible que d'autres modèles de puissance équivalente
- Disponibilité immédiate malgré la tension sur le marché
❌ Les limites
- Aucune remise affichée actuellement sur ce modèle
- Marque moins établie que d'autres références plus connues du marché
Climatiseur mobile Komfotteu, le climatiseur silencieux pour un usage prolongé
Ce modèle Komfotteu partage la même puissance de 14 000 BTU que le Garvee, mais mise davantage sur un fonctionnement silencieux et une minuterie programmable, deux atouts appréciables pour un usage nocturne en pleine canicule. Son tarif plus élevé reflète ce positionnement plus premium, pensé pour un usage prolongé sans nuisance sonore excessive, un critère essentiel selon les guides d'achat spécialisés.
✅ Les points forts
- Fonctionnement silencieux, idéal pour un usage nocturne
- Minuterie programmable et télécommande incluse
- Puissance de 14 000 BTU adaptée aux grandes pièces
❌ Les limites
- Prix nettement plus élevé que le Garvee pour une puissance identique
- Aucune remise affichée actuellement sur ce modèle
Climatiseur mobile LifeZeal, le climatiseur compact pour les petites pièces
Avec seulement 7 000 BTU, ce modèle LifeZeal cible les petites pièces comme une chambre de 12 à 18 m² ou un bureau. Son tarif est toutefois surprenant pour cette puissance, largement supérieur à celui de modèles équivalents comme l'Olimpia Splendid, ce qui interroge sur son positionnement dans un contexte de tension sur les stocks où les prix ont tendance à s'envoler.
✅ Les points forts
- Format compact adapté aux petites chambres et bureaux
- Disponibilité immédiate malgré la pénurie généralisée
- Installation simple, sans travaux ni professionnel
❌ Les limites
- Prix très élevé au regard de sa puissance limitée de 7 000 BTU
- Aucune remise affichée, tarif fixe supérieur à des modèles plus puissants de la sélection
Climatiseur mobile Costway, le modèle premium pour les très grandes surfaces
Avec 16 000 BTU, c'est le modèle le plus puissant de toute la sélection, capable de rafraîchir efficacement de très grandes surfaces au-delà de 40 m², voire plusieurs pièces communicantes. Un positionnement clairement haut de gamme qui se reflète dans son tarif, le plus élevé de cette sélection, réservé à un budget conséquent ou à un usage semi-professionnel.
✅ Les points forts
- Puissance maximale de 16 000 BTU, idéale pour les très grandes surfaces
- Fonctions généralement combinées refroidissement et déshumidification sur ce type de modèle
- Disponibilité immédiate malgré la tension sur le marché
❌ Les limites
- Prix très élevé, largement au-dessus du reste de la sélection
- Encombrement important, à réserver aux grands espaces
Retour de la canicule en France et des ruptures de stock nombreuses sur les climatiseurs mobiles
Après une accalmie de quelques jours, une quatrième canicule est désormais considérée comme inévitable par les météorologues, avec un épisode caniculaire attendu dès mardi prochain sur une large partie du pays et des températures pouvant grimper jusqu'à 35 à 40°C. Le contexte météorologique reste très favorable à la formation de nouveaux épisodes de chaleur intense pour le reste de l'été, ce qui laisse craindre une pression continue sur la demande en climatiseurs mobiles. Cette situation entraîne des ruptures de stock en cascade chez de nombreux distributeurs, avec des délais de livraison parfois repoussés de plusieurs semaines et des tarifs qui grimpent au fil des pénuries successives.
Comment bien choisir son climatiseur mobile ?
Le critère principal reste la puissance frigorifique exprimée en BTU, qui doit être calculée selon la surface de la pièce à rafraîchir : comptez environ 100 BTU par m² pour une pièce standard avec une hauteur sous plafond de 2,50 m. En pratique, une chambre de 15 m² nécessite environ 5 000 à 7 000 BTU, un séjour de 25 à 30 m² demande entre 9 000 et 12 000 BTU, tandis qu'un grand salon de 40 m² requiert plutôt 12 000 à 14 000 BTU. Il faut également ajuster cette estimation selon l'exposition de la pièce (+20% pour une exposition sud ou ouest), la qualité de l'isolation, et le nombre d'occupants, sans oublier de vérifier le niveau sonore de l'appareil, particulièrement important pour un usage en chambre ou en bureau.
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