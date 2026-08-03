Le critère principal reste la puissance frigorifique exprimée en BTU, qui doit être calculée selon la surface de la pièce à rafraîchir : comptez environ 100 BTU par m² pour une pièce standard avec une hauteur sous plafond de 2,50 m. En pratique, une chambre de 15 m² nécessite environ 5 000 à 7 000 BTU, un séjour de 25 à 30 m² demande entre 9 000 et 12 000 BTU, tandis qu'un grand salon de 40 m² requiert plutôt 12 000 à 14 000 BTU. Il faut également ajuster cette estimation selon l'exposition de la pièce (+20% pour une exposition sud ou ouest), la qualité de l'isolation, et le nombre d'occupants, sans oublier de vérifier le niveau sonore de l'appareil, particulièrement important pour un usage en chambre ou en bureau.