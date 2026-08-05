Partir en vacances sereinement passe souvent par la garantie de pouvoir surveiller sa maison à distance. La Baseus Security S1 Lite, caméra extérieure alimentée par énergie solaire, profite justement d'une remise de moitié sur Amazon : 39,99 € au lieu de 79,98 €.
Cette caméra mise sur une résolution 2K avec un champ de vision de 135°, complété par un zoom numérique 8x pour couvrir une large zone autour du domicile. Elle embarque une batterie de 5 200 mAh rechargée en continu par un panneau solaire intégré, un atout décisif pour une installation extérieure sans câblage électrique ni recharge manuelle régulière. Certifiée IP67, elle résiste aux intempéries toute l'année, avec un projecteur intégré permettant une vision nocturne en couleur plutôt qu'en simple noir et blanc, et un stockage local sur carte microSD jusqu'à 512 Go sans aucun frais d'abonnement mensuel.
Pourquoi choisir la caméra Baseus Security S1 Lite ?
- Une alimentation solaire qui élimine toute contrainte de câblage ou de recharge manuelle, idéale pour une installation extérieure durable
- Aucun frais d'abonnement mensuel, contrairement à de nombreuses caméras connectées qui facturent le stockage cloud
- Une compatibilité avec Alexa et Google Assistant, pour une intégration facile dans un système domotique existant
Une caméra pensée pour une surveillance sans contrainte pendant l'absence
Le principal argument de ce modèle reste son autonomie énergétique totale : l'association d'une batterie généreuse et d'un panneau solaire permet une surveillance continue sans jamais avoir à intervenir physiquement sur l'appareil, un atout précieux pour une maison inoccupée pendant plusieurs semaines de vacances. Le stockage local évite également toute dépendance à un service cloud payant, avec la possibilité de consulter les enregistrements directement via l'application, tout en gardant un contrôle total sur ses données sans transmission systématique vers un serveur externe. Un test souligne d'ailleurs que "malgré le suffixe Lite", cette caméra conserve des fonctionnalités solides comme la détection par IA, largement suffisantes pour un usage de surveillance résidentielle classique.
Un tarif agressif mais une petite concession
La cadence vidéo se limite à 15 images par seconde, ce qui peut donner un rendu légèrement moins fluide sur des sujets en mouvement rapide comparé à des caméras haut de gamme filmant à 25 ou 30 images par seconde. Cette caractéristique reste toutefois cohérente avec le positionnement tarifaire du produit et n'entrave pas sa fonction principale de dissuasion et de surveillance périodique d'un domicile, où la détection de présence prime sur la fluidité cinématographique. Un comparatif souligne également que ce modèle mise sur la simplicité plutôt que sur la surenchère de fonctionnalités, un choix qui convient bien à ceux qui cherchent une solution "qui ne complique pas la vie" plutôt qu'un système de sécurité professionnel complexe.
✅ Les points forts
- Alimentation solaire autonome, sans câblage ni recharge manuelle nécessaire
- Aucun frais d'abonnement mensuel pour le stockage des enregistrements
- Vision nocturne en couleur grâce au projecteur intégré, plus lisible qu'un simple mode infrarouge noir et blanc
❌ Les limites
- Cadence vidéo limitée à 15 images par seconde, en retrait par rapport aux caméras plus haut de gamme
- Fonctionnalités volontairement simplifiées ("Lite"), moins complètes qu'un système de sécurité professionnel
- Dépendance à un ensoleillement suffisant pour garantir une recharge optimale du panneau solaire selon la zone d'installation
À 39,99 €, la Baseus Security S1 Lite devient une solution particulièrement pertinente pour surveiller sa maison pendant les vacances sans contrainte de câblage, de recharge ou d'abonnement mensuel. Une remise de moitié qui tombe à point nommé avant la période estivale, où la tranquillité d'esprit face à un domicile inoccupé prend tout son sens.
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