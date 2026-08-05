La cadence vidéo se limite à 15 images par seconde, ce qui peut donner un rendu légèrement moins fluide sur des sujets en mouvement rapide comparé à des caméras haut de gamme filmant à 25 ou 30 images par seconde. Cette caractéristique reste toutefois cohérente avec le positionnement tarifaire du produit et n'entrave pas sa fonction principale de dissuasion et de surveillance périodique d'un domicile, où la détection de présence prime sur la fluidité cinématographique. Un comparatif souligne également que ce modèle mise sur la simplicité plutôt que sur la surenchère de fonctionnalités, un choix qui convient bien à ceux qui cherchent une solution "qui ne complique pas la vie" plutôt qu'un système de sécurité professionnel complexe.