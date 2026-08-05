À peine commercialisé début juillet 2026, le Galaxy Z Flip8 profite déjà d'une belle remise sur Amazon. Ce dernier smartphone pliant compact de Samsung, salué pour sa finesse record et son écran externe repensé, passe à 1285 € au lieu de 1499 € en version 512 Go.
Ce nouveau pliable au format poudrier affiche 6,1 mm d'épaisseur une fois déplié et 13,1 mm une fois replié, soit une réduction notable par rapport au Z Flip7, pour un poids de 180 grammes. Son écran principal Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces atteint désormais 3000 nits de luminosité maximale, tandis que l'écran externe de 4,1 pouces passe pour la première fois à 120 Hz et gagne en fonctionnalités comme centre de contrôle rapide, permettant de répondre aux messages ou de contrôler la domotique sans ouvrir le téléphone. Il embarque la nouvelle puce maison Exynos 2600 gravée en 2 nm, épaulée par 12 Go de RAM, avec une batterie de 4300 mAh identique en capacité à la génération précédente mais reposant sur une nouvelle technologie silicium-carbone.
Pourquoi choisir ce Samsung Galaxy Z Flip8 ?
- Le format pliable à clapet le plus fin jamais proposé par Samsung sur cette gamme, pour une meilleure prise en main une fois replié
- Un écran externe désormais à 120 Hz avec de véritables fonctions autonomes, réduisant le besoin d'ouvrir systématiquement le téléphone
- Une autonomie mesurée en amélioration nette par rapport au modèle précédent malgré une batterie de capacité identique
Une évolution mesurée plutôt qu'une révolution
Plusieurs tests s'accordent sur un constat similaire : ce Z Flip8 "se bonifie lentement mais sûrement" plutôt que de proposer une rupture technologique majeure par rapport à son prédécesseur. Un test mesure une autonomie de 17h28 en usage mixte, soit 1h20 de plus qu'en 2025, un progrès notable obtenu malgré une capacité de batterie strictement identique à 4300 mAh, grâce à la nouvelle technologie silicium-carbone plus efficiente. La recharge complète s'effectue également plus rapidement, en 1h29 contre près de 30 minutes de plus sur le modèle précédent, un gain appréciable au quotidien malgré une puissance de charge filaire qui reste limitée à 25 W.
Le vrai sujet de cette génération : la hausse généralisée des prix
Le contexte tarifaire de ce lancement mérite d'être connu : Samsung a relevé les prix de 100 à 180 € selon les versions par rapport au Z Flip7, une hausse directement liée aux tensions actuelles sur l'approvisionnement en composants électroniques, notamment la mémoire, dont la demande explose avec le développement de l'intelligence artificielle. Un article spécialisé évoque même ce phénomène comme un "nouveau normal" qui risque de durer plusieurs années, les fabricants de smartphones n'étant pas les seuls concernés par cette flambée des coûts de production. Dans ce contexte, une remise disponible dès les premières semaines de commercialisation constitue une opportunité d'autant plus notable, alors que la tendance générale du marché reste clairement orientée vers la hausse.
✅ Les points forts
- Format le plus fin et le plus léger jamais proposé sur cette gamme de pliables Samsung
- Écran externe à 120 Hz avec fonctions autonomes étendues, réduisant les ouvertures inutiles du téléphone
- Autonomie en nette amélioration malgré une capacité de batterie inchangée
❌ Les limites
- Prix de lancement en hausse de 100 à 180 € par rapport à la génération précédente
- Capacité de batterie de 4300 mAh qui reste identique au modèle précédent, sans réelle augmentation
- Charge rapide filaire limitée à 25 W, en retrait face à certains concurrents Android proposant des puissances plus élevées
À 1285 €, ce Samsung Galaxy Z Flip8 512 Go permet d'accéder au dernier pliable compact de la marque avec une remise appréciable, dans un contexte où les prix de la gamme pliable Samsung ont globalement grimpé cette année. Une évolution mesurée mais cohérente, qui plaira surtout à ceux qui recherchent un smartphone pliant fin, léger et doté d'un écran externe désormais réellement utile au quotidien.
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