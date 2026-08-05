Ce nouveau pliable au format poudrier affiche 6,1 mm d'épaisseur une fois déplié et 13,1 mm une fois replié, soit une réduction notable par rapport au Z Flip7, pour un poids de 180 grammes. Son écran principal Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces atteint désormais 3000 nits de luminosité maximale, tandis que l'écran externe de 4,1 pouces passe pour la première fois à 120 Hz et gagne en fonctionnalités comme centre de contrôle rapide, permettant de répondre aux messages ou de contrôler la domotique sans ouvrir le téléphone. Il embarque la nouvelle puce maison Exynos 2600 gravée en 2 nm, épaulée par 12 Go de RAM, avec une batterie de 4300 mAh identique en capacité à la génération précédente mais reposant sur une nouvelle technologie silicium-carbone.