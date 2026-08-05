Ce mercredi, Amazon propose une nouvelle salve de ventes flash sur des produits très recherchés en cette période estivale. Climatiseur, smartphone, mini PC ou encore accessoires connectés : la sélection du jour couvre un large éventail de besoins, du rafraîchissement de l'intérieur à l'équipement mobile.

Ces offres sont limitées dans le temps et les stocks peuvent s'épuiser rapidement, surtout sur les références les plus demandées. On fait le point sur les 7 promotions à ne pas laisser passer aujourd'hui.