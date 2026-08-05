Amazon multiplie les ventes flash ce mercredi 5 août 2026, avec des remises qui touchent la climatisation, le multimédia et les objets connectés. Voici 7 offres sélectionnées pour la journée, à saisir avant qu'elles ne disparaissent.
Ce mercredi, Amazon propose une nouvelle salve de ventes flash sur des produits très recherchés en cette période estivale. Climatiseur, smartphone, mini PC ou encore accessoires connectés : la sélection du jour couvre un large éventail de besoins, du rafraîchissement de l'intérieur à l'équipement mobile.
Ces offres sont limitées dans le temps et les stocks peuvent s'épuiser rapidement, surtout sur les références les plus demandées. On fait le point sur les 7 promotions à ne pas laisser passer aujourd'hui.
Les 7 ventes flash Amazon à saisir aujourd'hui
- Climatiseur portable Olimpia Splendid Dolceclima 10 HP WiFi à 312,29 € au lieu de 419,00 € (25% de réduction)
- Traceur Bluetooth UGREEN FineTrack G (lot de 4) à 25,70 € au lieu de 39,99 € (36% de réduction)
- Apple iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1 260,00 € au lieu de 1 479,00 € (15% de réduction)
- Mini PC NiPoGi AK1Plus (16 Go RAM, 256 Go SSD) à 279,99 € au lieu de 339,00 € (17% de réduction)
- Chargeur Anker Nano 45 W à écran intelligent à 29,99 € au lieu de 39,99 € (25% de réduction)
- Robot aspirateur Lefant M210 à 29,99 € au lieu de 39,99 € (25% de réduction)
- Vidéoprojecteur portable Full HD/4K WiFi 6 à 99,99 € au lieu de 259,99 € (62% de réduction)
Quels produits méritent vraiment l'attention ?
Parmi ces 7 offres, certaines se distinguent par leur intérêt immédiat. Le climatiseur portable Olimpia Splendid tombe à pic pour affronter les derniers pics de chaleur de l'été, tandis que l'iPhone 17 Pro Max profite de l'une des plus grosses remises en valeur de la journée. Côté petits prix, le traceur UGREEN et le chargeur Anker complètent efficacement un sac ou un trousseau de clés. Notre test complet du robot Lefant M210 confirme qu'il reste redoutablement efficace sur les poils d'animaux, même à ce tarif.
- Climatiseur Olimpia Splendid Dolceclima : rafraîchit une pièce sans installation ni travaux, à brancher directement.
- iPhone 17 Pro Max : la remise la plus significative en valeur absolue sur le haut de gamme Apple.
- Robot aspirateur Lefant M210 : un allié silencieux et connecté pour l'entretien quotidien, testé et approuvé.
- Mini PC NiPoGi AK1Plus : 16 Go de RAM et double affichage 4K pour un poste bureautique complet.
- Vidéoprojecteur portable : la plus grosse remise de la sélection, pour un cinéma maison compact.
Pourquoi ces offres valent le détour ?
Les remises observées aujourd'hui vont de -15 % à -62 %, avec des niveaux particulièrement intéressants sur l'électroménager saisonnier et l'image. Plusieurs références, comme le vidéoprojecteur ou le climatiseur, affichent des prix proches de leur minimum sur les 30 derniers jours, ce qui limite l'intérêt d'attendre une meilleure occasion.
Ces ventes flash concernent des produits recherchés en cette période, entre besoins de rafraîchissement, équipement mobile et matériel bureautique. Les stocks Amazon sur ce type d'offre sont généralement limités et la livraison reste rapide pour les membres Prime, deux bonnes raisons de ne pas trop tarder avant de valider un achat.
Questions fréquentes sur ces ventes flash Amazon
Jusqu'à quand durent les ventes flash Amazon ?
Les ventes flash sont limitées dans le temps et dans les stocks : une offre peut disparaître avant la fin de la journée si la demande est forte.
Les prix affichés incluent-ils la livraison ?
Oui, les prix indiqués correspondent au montant à payer sur la fiche produit ; les frais de livraison dépendent ensuite du statut Prime du compte.
Comment profiter des meilleures ventes flash Amazon ?
Il est conseillé de vérifier régulièrement la page dédiée aux ventes flash et d'agir rapidement dès qu'une offre correspond à un besoin réel.
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