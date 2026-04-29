Le gratuit n’est pas toujours synonyme de compromis médiocre. En cybersécurité, tout dépend du niveau de couverture réel, de la qualité du moteur de détection et de la capacité du logiciel à répondre aux menaces les plus courantes sans noyer l’utilisateur sous la complexité. C’est précisément la raison pour laquelle Avast Gratuit conserve une place à part dans le paysage des antivirus grand public.

Chez Clubic, nous continuons de considérer Avast Gratuit comme une option sérieuse pour celles et ceux qui veulent protéger leur PC sans basculer immédiatement vers une suite payante. L’intérêt de cette offre ne tient pas seulement à son prix nul, mais au fait qu’elle combine protection en temps réel, défense anti-ransomware, surveillance web et outils orientés anti-arnaque dans une formule qui reste simple à prendre en main.