Face aux menaces en ligne toujours plus nombreuses (phishing, malwares, arnaques, etc.) Avast Gratuit reste l’un des antivirus les plus pertinents pour protéger un PC sans dépenser un centime. En 2026, la formule gratuite de l’éditeur continue d’offrir un vrai socle de sécurité pour les usages du quotidien.
Le gratuit n’est pas toujours synonyme de compromis médiocre. En cybersécurité, tout dépend du niveau de couverture réel, de la qualité du moteur de détection et de la capacité du logiciel à répondre aux menaces les plus courantes sans noyer l’utilisateur sous la complexité. C’est précisément la raison pour laquelle Avast Gratuit conserve une place à part dans le paysage des antivirus grand public.
Chez Clubic, nous continuons de considérer Avast Gratuit comme une option sérieuse pour celles et ceux qui veulent protéger leur PC sans basculer immédiatement vers une suite payante. L’intérêt de cette offre ne tient pas seulement à son prix nul, mais au fait qu’elle combine protection en temps réel, défense anti-ransomware, surveillance web et outils orientés anti-arnaque dans une formule qui reste simple à prendre en main.
💡 Pourquoi choisir Avast Gratuit ?
- Parce qu’il protège réellement sans abonnement
- Parce qu’il va au-delà du simple antivirus classique
- Parce qu’il reste accessible au grand public
Un antivirus gratuit qui reste utile face aux menaces actuelles
L’intérêt d’Avast Gratuit en 2026, c’est qu’il répond encore correctement aux besoins les plus fréquents. La majorité des utilisateurs ne cherchent pas une console de sécurité complexe, mais une protection fiable contre les téléchargements piégés, les pièces jointes malveillantes, les sites frauduleux et les rançongiciels capables de chiffrer des fichiers personnels.
Sur ce terrain, Avast conserve de solides arguments. Le logiciel s’appuie sur une protection en temps réel, une analyse comportementale et des couches de défense dédiées aux malwares et ransomwares. L’éditeur met aussi en avant son Assistant Avast, un outil basé sur l’IA conçu pour aider à identifier des escroqueries, des messages suspects ou des offres douteuses, un angle particulièrement pertinent alors que les arnaques en ligne prennent de plus en plus de place dans les menaces du quotidien.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 appareil
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
✅ Les points forts
- Très bonne efficacité des modules de base
- Anti-ranwomware, protection réseau, alerte piratage
- Interface soignée et simple
- Impact modéré sur les performances
❌ Les limites
- Pas de VPN intégré
Pourquoi Avast Gratuit reste crédible même face à des offres payantes agressives ?
Le vrai mérite d’Avast Gratuit, c’est de ne pas se limiter à une version d’appel trop bridée. Bien sûr, le logiciel pousse vers les formules payantes, mais il conserve dans sa version gratuite un niveau de couverture suffisant pour une grande partie des usages familiaux ou bureautiques. C’est ce qui le distingue encore de certains concurrents gratuits trop minimalistes ou trop silencieux sur leurs limites.
Autre point important : Avast n’est pas seulement un moteur antivirus, c’est aussi un écosystème de sécurité qui a évolué vers plus de services liés à la confidentialité, au réseau et à l’assistance utilisateur. Cette dimension explique pourquoi sa version gratuite reste aussi populaire : elle rassure d’emblée, tout en laissant la possibilité de monter en gamme si les besoins deviennent plus larges.
Avast Premium et Ultimate, les offres payantes pour une proctection premium
Si Avast Gratuit suffit à beaucoup d’utilisateurs, l’éditeur propose aussi deux niveaux payants pour aller plus loin. Le premier, Avast Premium, se concentre sur la sécurité renforcée. Il reprend la base de protection antivirus et y ajoute des fonctions avancées comme Real Site contre les faux sites marchands, la sandbox pour isoler les logiciels suspects, un pare-feu avancé et des protections supplémentaires contre le phishing et les accès non autorisés.
Au-dessus, Avast Ultimate reprend toutes les fonctions d’Avast Premium, mais y ajoute plusieurs briques orientées confidentialité et performance. On y retrouve notamment SecureLine VPN, Cleanup Premium pour le nettoyage et l’optimisation de l’appareil, ainsi que AntiTrack pour limiter le suivi publicitaire et le pistage en ligne. En clair, Avast Premium s’adresse à ceux qui veulent avant tout muscler la sécurité, tandis qu’Avast Ultimate vise les utilisateurs qui veulent une suite plus globale mêlant sécurité, confidentialité et optimisation.
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