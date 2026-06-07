Depuis avril 2026, Intego renouvelle profondément son approche sur macOS. La suite X9, qui répartissait la sécurité entre plusieurs applications distinctes, cède la place à Intego ONE Total : antivirus en temps réel, pare-feu bidirectionnel, outil de nettoyage SmartClean et VPN réunis dans une interface unique. Cette refonte s'accompagne d'une offre d'entrée à 5,42 €/mois pour la première année, avec 30 jours pour changer d'avis. Pour en savoir plus sur le contenu de l'abonnement, vous pouvez consulter directement la page dédiée sur le site d'Intego.

Ce bon plan s'adresse en premier lieu aux propriétaires de Mac, Intel ou Apple Silicon, qui veulent centraliser leur sécurité numérique sans cumuler les abonnements. Il convient de noter que le tarif de renouvellement, après la première année, revient au prix standard sans réduction : mieux vaut l'intégrer dans le calcul avant de s'engager.