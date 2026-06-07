Les utilisateurs Mac qui jonglent encore entre plusieurs outils de sécurité pourraient trouver dans Intego ONE Total une piste sérieuse à explorer. Lancée en avril 2026 pour remplacer la suite X9, cette application unifiée regroupe antivirus, pare-feu, nettoyage et VPN dans une seule interface, à un tarif de premier abonnement revu à la baisse.
Voici Intego ONE Total à 5,42 €/mois (65,04 €/an) au lieu de 86,72 €/an chez Intego !
Depuis avril 2026, Intego renouvelle profondément son approche sur macOS. La suite X9, qui répartissait la sécurité entre plusieurs applications distinctes, cède la place à Intego ONE Total : antivirus en temps réel, pare-feu bidirectionnel, outil de nettoyage SmartClean et VPN réunis dans une interface unique. Cette refonte s'accompagne d'une offre d'entrée à 5,42 €/mois pour la première année, avec 30 jours pour changer d'avis. Pour en savoir plus sur le contenu de l'abonnement, vous pouvez consulter directement la page dédiée sur le site d'Intego.
Ce bon plan s'adresse en premier lieu aux propriétaires de Mac, Intel ou Apple Silicon, qui veulent centraliser leur sécurité numérique sans cumuler les abonnements. Il convient de noter que le tarif de renouvellement, après la première année, revient au prix standard sans réduction : mieux vaut l'intégrer dans le calcul avant de s'engager.
Pourquoi choisir Intego ONE Total ?
- Suite native macOS : conçu exclusivement pour Apple (compatible Mac Intel et Apple Silicon), Intego ONE Total n'est pas un portage Windows, ce qui lui confère une intégration système plus fine.
- Application unifiée : antivirus, pare-feu, SmartClean et VPN coexistent dans une seule interface, là où la suite X9 imposait plusieurs logiciels distincts à gérer séparément.
- Tarif de bienvenue avec filet de sécurité : à 65,04 €/an pour la première année, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, le risque à l'essai reste limité.
Intego ONE Total : une suite pensée pour le quotidien des utilisateurs Mac
L'antivirus surveille les fichiers et téléchargements en temps réel, pendant que le pare-feu bidirectionnel contrôle les connexions entrantes et sortantes de chaque application installée. SmartClean cible les fichiers qui s'accumulent au fil du temps : restes d'installation, caches navigateur, doublons, de façon à maintenir les performances de la machine sans intervention manuelle. Le VPN chiffre les connexions sur les réseaux Wi-Fi publics et masque l'adresse IP, une fonctionnalité particulièrement utile pour les télétravailleurs nomades ou les personnes qui se connectent depuis des espaces partagés. Comme le souligne la rédaction dans son test d'Intego ONE, l'interface est claire et la prise en main accessible, ce qui en fait une option crédible même pour les utilisateurs peu familiers avec les outils de cybersécurité.
La suite est compatible avec macOS 12.4 minimum, ce qui couvre la grande majorité des Mac en usage actif. Elle fonctionne aussi bien sur les puces Apple Silicon que sur les anciens processeurs Intel, sans distinction notable dans l'expérience utilisateur au quotidien.
Bitdefender, Norton, F-Secure : ce que la concurrence propose face à Intego ONE Total
Des suites comme Bitdefender Total Security ou Norton 360 for Mac offrent une couverture multi-appareils (Mac, PC, Android, iOS) et intègrent souvent un gestionnaire de mots de passe absent d'Intego ONE Total, ce qui les rend plus adaptées aux foyers qui mélangent plusieurs plateformes. Intego ONE Total mise de son côté sur une intégration macOS plus poussée et une interface conçue spécifiquement pour Apple : un choix cohérent pour l'utilisateur exclusivement ancré dans l'écosystème, mais moins polyvalent pour qui cherche à couvrir un environnement mixte.
✅ Les points forts
- Application unifiée : antivirus, pare-feu, SmartClean et VPN dans une seule interface
- Conçu nativement pour macOS, compatible Apple Silicon et Mac Intel
- Protection en temps réel et contrôle bidirectionnel des connexions réseau
- Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours incluse
- Impact processeur contenu en fonctionnement de fond, entre 1 et 3 % de CPU selon le test Clubic
❌ Les limites
- Consommation mémoire élevée lors des analyses complètes, autour de 1,3 Go de RAM selon le test Clubic
- Exclusivement compatible macOS : aucune couverture pour Windows, Android ou iOS
- Pas encore de certification en laboratoire indépendant au nom d'Intego ONE (certifications issues de la suite VirusBarrier précédente)
- Le tarif de renouvellement, après la première année, revient au prix standard sans réduction
L'offre de bienvenue Intego ONE Total est encore disponible à 5,42 €/mois pour les nouveaux abonnés. Vérifiez la disponibilité avant la fin de la promotion.
Intego ONE Total répond à une vraie attente pour les utilisateurs Mac qui voulaient simplifier leur cybersécurité sans jongler entre plusieurs applications. La refonte est cohérente : une interface, un abonnement, quatre outils complémentaires. Le tarif de première année à 65,04 € représente un effort réel par rapport au prix standard, et la garantie de 30 jours permet de tester sans risque financier immédiat. Ce bon plan s'adresse avant tout aux propriétaires de Mac, Intel ou Apple Silicon, qui veulent centraliser protection, gestion réseau et nettoyage dans une suite pensée nativement pour leur machine.
Ceux qui cherchent une solution multi-plateformes pour toute la famille, ou qui tiennent à un gestionnaire de mots de passe intégré, trouveront chez Norton 360 for Mac ou Bitdefender Total Security des offres potentiellement mieux adaptées à leurs usages. Mais pour un utilisateur fidèle à l'écosystème Apple qui veut une suite de cybersécurité conçue de A à Z pour macOS, Intego ONE Total mérite d'être sérieusement considéré à ce prix d'entrée.
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