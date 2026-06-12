Norton appartient aux acteurs historiques de la cybersécurité grand public, reconnu depuis des décennies pour la robustesse de son moteur de détection. Sa suite AntiVirus Plus réunit antivirus temps réel, pare-feu, gestionnaire de mots de passe et sauvegarde cloud dans un pack d’entrée de gamme structuré, actuellement disponible à 24,99 € la première année. Cette remise de 44 % par rapport au tarif de renouvellement de 44,99 €/an en fait une porte d’entrée accessible dans l’écosystème Norton.

La couverture s’étend jusqu’à 3 appareils, qu’il s’agisse d’un PC Windows, d’un Mac, d’un smartphone Android ou iOS, ou encore d’une tablette. Pour les foyers ou profils multi-appareils qui souhaitent centraliser leur sécurité numérique sans multiplier les abonnements, cet argument pèse réellement dans la balance.