Les cybermenaces se multiplient et nos appareils personnels restent des cibles de choix. Norton AntiVirus Plus protège jusqu’à 3 terminaux pour 24,99 € la première année : voici ce que cette offre apporte vraiment.
Norton appartient aux acteurs historiques de la cybersécurité grand public, reconnu depuis des décennies pour la robustesse de son moteur de détection. Sa suite AntiVirus Plus réunit antivirus temps réel, pare-feu, gestionnaire de mots de passe et sauvegarde cloud dans un pack d’entrée de gamme structuré, actuellement disponible à 24,99 € la première année. Cette remise de 44 % par rapport au tarif de renouvellement de 44,99 €/an en fait une porte d’entrée accessible dans l’écosystème Norton.
La couverture s’étend jusqu’à 3 appareils, qu’il s’agisse d’un PC Windows, d’un Mac, d’un smartphone Android ou iOS, ou encore d’une tablette. Pour les foyers ou profils multi-appareils qui souhaitent centraliser leur sécurité numérique sans multiplier les abonnements, cet argument pèse réellement dans la balance.
Pourquoi choisir le Norton AntiVirus Plus ?
- Multi-appareils sans compromis : 3 terminaux protégés (PC, Mac, smartphone ou tablette) sous un seul abonnement annuel, pour simplifier la gestion de la sécurité numérique d’un foyer.
- Suite fonctionnelle structurée : antivirus temps réel, pare-feu intelligent, gestionnaire de mots de passe et sauvegarde cloud regroupés dès le niveau d’entrée de l’offre Norton.
- Premier prix attractif : 24,99 € la première année au lieu de 44,99 €, soit 44 % de réduction par rapport au prix de renouvellement.
Antivirus, pare-feu et gestionnaire de mots de passe : ce que couvre réellement la suite
Norton AntiVirus Plus assure une protection active contre les menaces en temps réel : virus, ransomwares, spywares et tentatives de phishing font l’objet d’une surveillance continue. Le pare-feu intelligent surveille les communications entre votre appareil et le réseau, aussi bien sur PC que sur Mac, et contribue à bloquer les accès non autorisés. Le gestionnaire de mots de passe intégré permet de stocker et de générer des identifiants sécurisés, un outil particulièrement utile pour les utilisateurs qui gèrent de nombreux comptes en ligne. La sauvegarde cloud, réservée aux PC Windows, constitue un filet de sécurité appréciable face aux pannes matérielles ou aux attaques par ransomware : dans ses analyses de l’écosystème Norton, la rédaction Clubic souligne la fiabilité du moteur de détection et la qualité de la protection en temps réel.
Norton AntiVirus Plus face aux alternatives : où situer cette entrée de gamme ?
Sur ce segment, Norton AntiVirus Plus se positionne entre les solutions gratuites, souvent dépourvues de pare-feu ou de gestionnaire de mots de passe dédié, et les suites plus complètes comme Norton 360, qui ajoute notamment un VPN illimité et une surveillance du Dark Web. Des alternatives comme Bitdefender Antivirus Plus ou ESET NOD32 couvrent un périmètre fonctionnel comparable, parfois avec un impact système légèrement différent selon les configurations.
✅ Les points forts
- Couverture étendue à 3 appareils, toutes plateformes confondues (Windows, Mac, Android, iOS)
- Protection en temps réel contre virus, ransomwares, spywares et tentatives de phishing
- Pare-feu intelligent intégré, actif sur PC comme sur Mac
- Gestionnaire de mots de passe pour sécuriser les accès et les données de paiement
- Sauvegarde cloud incluse pour les fichiers importants sur PC Windows
❌ Les limites
- Prix de renouvellement à 44,99 €/an après la première année, à anticiper dans le budget
- Sauvegarde cloud réservée aux PC Windows, sans équivalent sur Mac ou mobile
- Pas de VPN ni de surveillance du Dark Web, contrairement à Norton 360
- Couverture limitée à 3 appareils, insuffisante pour les foyers plus nombreux
Norton AntiVirus Plus s’adresse en priorité aux utilisateurs qui recherchent une protection structurée et multi-appareils, sans avoir besoin d’un VPN ou d’outils de surveillance d’identité avancés. À 24,99 € pour la première année, le tarif est cohérent par rapport aux standards du marché, à condition d’anticiper dès l’abonnement initial le coût de renouvellement à 44,99 €/an.
Si vous disposez déjà d’un antivirus satisfaisant ou n’utilisez qu’un seul appareil, ce bon plan a moins d’intérêt. Pour un foyer multi-appareils sensible aux enjeux de sécurité numérique, cette entrée dans l’écosystème Norton offre un socle solide et fonctionnel à un tarif raisonnable pour démarrer l’abonnement.
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