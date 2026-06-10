Alors que macOS 27 Golden Gate entre en phase bêta et redistribue les cartes en matière de compatibilité, la question de la sécurité de votre Mac n’a jamais été aussi centrale. Intego ONE Total propose une réponse complète à cette question, à un tarif réduit en abonnement de deux ans.
Voici la suite Intego ONE Total à 4,06 €/mois au lieu de 5,42 €/mois chez Intego !
Apple vient de lever le voile sur macOS 27 Golden Gate à l’occasion de la WWDC 2026 : une mise à jour majeure qui réserve ses nouveautés aux Mac Apple Silicon et abandonne définitivement les modèles Intel. Dans ce contexte de transition, s’équiper d’une suite de sécurité capable d’évoluer avec les nouvelles versions de macOS prend tout son sens. Intego ONE Total regroupe en une seule application un antivirus, un pare-feu bidirectionnel, l’outil de nettoyage SmartClean et un VPN, disponible directement sur le site d’Intego à 4,06 €/mois sur 24 mois, contre 5,42 €/mois au tarif habituel.
Cette suite s’adresse aux utilisateurs Mac soucieux de disposer d’une protection active et d’un suivi des performances dans une interface unifiée, à l’heure où macOS 27 Golden Gate va bientôt redéfinir les standards du système Apple.
Pourquoi choisir Intego ONE Total ?
- Protection 4-en-1 sur Mac : antivirus, pare-feu, VPN et nettoyage réunis dans une seule application, sans abonnement supplémentaire.
- Économies sur 2 ans : à 4,06 €/mois au lieu de 5,42 €/mois, l’abonnement deux ans représente une économie concrète sur la durée par rapport au tarif mensuel standard.
- Acteur historique de la sécurité Mac : Intego figure parmi les références de la protection macOS depuis plus de 25 ans, avec une compatibilité maintenue à chaque nouvelle version majeure du système.
Une suite conçue pour les utilisateurs Mac qui veulent tout en un
Intego est l’un des acteurs les plus spécialisés dans la sécurité macOS, et ONE Total constitue son offre la plus complète. VirusBarrier assure la protection en temps réel contre les logiciels malveillants ciblant le système d’Apple, avec des résultats reconnus en laboratoire indépendant : AV-TEST lui attribuait en septembre 2024 les notes maximales en performance et en facilité d’utilisation, ainsi qu’un taux de détection de 99 % sur les menaces courantes. NetBarrier complète le dispositif avec un contrôle bidirectionnel des connexions réseau, utile pour surveiller les applications qui communiquent en arrière-plan, tandis que SmartClean cible les fichiers inutiles qui s’accumulent au fil des installations, désinstallations et de l’usage quotidien du navigateur.
Dans son test d’Intego One publié récemment, la rédaction saluait la cohérence de l’interface unifiée tout en notant que l’impact sur les ressources système restait perceptible lors des analyses complètes, un point à garder à l’esprit selon l’ancienneté et la configuration de votre Mac.
Intego ONE Total face aux suites multiplateforme : un positionnement assumé
Par rapport à des solutions comme Norton 360 ou Bitdefender Total Security, Intego ONE Total se concentre exclusivement sur macOS, ce qui lui confère une optimisation pointue mais exclut toute protection sur Windows ou Android dans le même abonnement. Pour un foyer multi-appareils, cette spécialisation constitue un frein ; pour un utilisateur exclusivement Mac, elle représente au contraire un argument sérieux.
✅ Les points forts
- Suite 4-en-1 conçue exclusivement pour macOS, sans compromis d’adaptation multiplateforme
- Interface unifiée regroupant antivirus, pare-feu, VPN et nettoyage dans une seule application
- Résultats solides en laboratoire indépendant : 5/6 en protection et 6/6 en performance selon AV-TEST (septembre 2024)
- VPN intégré avec chiffrement des connexions sur réseaux Wi-Fi publics
- Garantie de remboursement de 30 jours incluse
❌ Les limites
- Réservé à macOS : aucune protection pour les appareils Windows, Android ou iOS dans cet abonnement
- Impact sur les ressources système perceptible lors des analyses complètes, relevé par la rédaction de Clubic dans son test
- Absence de gestionnaire de mots de passe intégré dans la suite
- Compatibilité officielle avec macOS 27 Golden Gate non encore confirmée, la version finale étant attendue à l’automne 2026
Cette offre à 4,06 €/mois est soumise aux disponibilités : vérifiez qu’elle est encore active avant de vous décider.
Avec macOS 27 Golden Gate fraîchement annoncé à la WWDC 2026 et déjà en phase bêta développeur, la question de la compatibilité des outils de sécurité va se poser dans les prochains mois pour tous les utilisateurs Mac. À 4,06 €/mois sur 24 mois, Intego ONE Total propose une couverture complète antivirus, pare-feu, VPN et nettoyage pour les propriétaires de Mac Apple Silicon qui souhaitent anticiper cette transition sans multiplier les abonnements.
Cette suite ne convient pas aux utilisateurs multi-appareils sous Windows ou Android, ni à ceux pour qui le moindre impact processeur est rédhibitoire. Pour un utilisateur exclusivement Mac, notamment sur M1 ou plus récent, elle constitue une option cohérente et bien positionnée, portée par un éditeur dont l’antivirus a obtenu la note de 9,1/10 dans l’avis de la rédaction.
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