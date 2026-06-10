Apple vient de lever le voile sur macOS 27 Golden Gate à l’occasion de la WWDC 2026 : une mise à jour majeure qui réserve ses nouveautés aux Mac Apple Silicon et abandonne définitivement les modèles Intel. Dans ce contexte de transition, s’équiper d’une suite de sécurité capable d’évoluer avec les nouvelles versions de macOS prend tout son sens. Intego ONE Total regroupe en une seule application un antivirus, un pare-feu bidirectionnel, l’outil de nettoyage SmartClean et un VPN, disponible directement sur le site d’Intego à 4,06 €/mois sur 24 mois, contre 5,42 €/mois au tarif habituel.

Cette suite s’adresse aux utilisateurs Mac soucieux de disposer d’une protection active et d’un suivi des performances dans une interface unifiée, à l’heure où macOS 27 Golden Gate va bientôt redéfinir les standards du système Apple.