Les arnaques en ligne gagnent chaque année en sophistication, et les outils de sécurité doivent désormais s'y adapter. Bitdefender Premium Security, disponible à 69,98 € pour la première année au lieu de 109,99€, propose une couverture complète pour 5 appareils avec une protection anti-arnaques propulsée par l'intelligence artificielle.
Voici le Bitdefender Premium Security (1 compte, 5 appareils) à 69,98€ au lieu de 109,99€ chez Bitdefender !
Bitdefender s'est imposé depuis plusieurs années comme l'une des références mondiales de la cybersécurité grand public, régulièrement distingué dans les tests indépendants pour ses taux de détection et son faible impact sur les performances système. La version Premium Security constitue le sommet de la gamme pour les particuliers : elle reprend toutes les fonctionnalités de l'édition Total Security et y ajoute un VPN sans limite de données, une Scam Protection Pro alimentée par l'intelligence artificielle ainsi qu'une protection des e-mails pour deux adresses.
Cette suite, disponible à 69,98 € directement chez Bitdefender, profite d'une réduction de 36 % pour la première année d'abonnement et inclut 30 jours de garantie satisfait ou remboursé, une fenêtre idéale pour évaluer l'ensemble des fonctionnalités sans engagement ferme.
Pourquoi choisir le Bitdefender Premium Security ?
- Un tarif de premier abonnement attractif : à 69,98 € au lieu de 109,99 €, la réduction de 36 % représente 40 € d'économie sur une suite qui couvre 5 appareils en simultané.
- La Scam Protection Pro par intelligence artificielle : une fonctionnalité concrète face à la recrudescence des arnaques numériques sophistiquées, capable de détecter les tentatives d'escroquerie en temps réel sur vos appareils.
- Un VPN vraiment illimité intégré : contrairement à de nombreux antivirus qui brident leur VPN à quelques centaines de Mo par jour, Bitdefender Premium Security offre un trafic sans restriction, sans abonnement supplémentaire.
Ce que Bitdefender Premium Security apporte concrètement au quotidien
La suite couvre un spectre large de besoins : antivirus avec protection en temps réel, pare-feu intelligent, contrôle parental, protection de la webcam et du microphone, gestionnaire de mots de passe et chiffrement des fichiers sensibles. Le VPN intégré, sans quota de données, sécurise les connexions sur les réseaux publics et protège votre vie privée en ligne, y compris depuis un smartphone ou une tablette.
L'anti-tracker bloque les scripts de suivi publicitaire sur les navigateurs, tandis que la protection des e-mails surveille deux adresses de messagerie contre le phishing et les pièces jointes malveillantes. Dans son comparatif des suites de sécurité, la rédaction de Clubic a régulièrement mis en avant la fiabilité constante de Bitdefender, notamment pour les utilisateurs Windows et macOS qui cherchent une protection sans compromis.
Bitdefender Premium Security face à la concurrence : un positionnement qui se justifie
Sur ce segment, Bitdefender Premium Security se mesure à des solutions comme Norton 360 Deluxe ou Kaspersky Premium, qui proposent des fonctionnalités comparables à des tarifs proches. Sa différence tient à la qualité reconnue de son moteur antivirus, à la complétude de son VPN sans restriction de données et à la Scam Protection Pro, que certains concurrents ne proposent pas encore nativement dans leurs offres de base.
✅ Les points forts
- Scam Protection Pro alimentée par l'IA, efficace contre les arnaques de nouvelle génération en temps réel
- VPN illimité intégré, sans quota ni abonnement supplémentaire
- Couverture de 5 appareils multiplateforme : Windows, macOS, Android et iOS
- Moteur antivirus régulièrement distingué par les laboratoires indépendants pour ses taux de détection
- Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester sans prise de risque
❌ Les limites
- Le tarif de 69,98 € s'applique uniquement à la première année : le renouvellement s'effectue au prix standard de 109,99 €
- La protection des e-mails est limitée à 2 adresses, ce qui peut s'avérer insuffisant pour les familles avec plusieurs boîtes actives
- Un seul compte utilisateur inclus, sans gestion de profils distincts pour plusieurs membres d'un foyer
- L'interface de configuration peut sembler dense pour les utilisateurs peu habitués aux outils de sécurité avancés
Cette offre à 69,98 € ne durera pas indéfiniment : vérifiez dès à présent la disponibilité du Bitdefender Premium Security chez Bitdefender avant qu'elle ne prenne fin.
Bitdefender Premium Security s'adresse en priorité aux familles connectées, aux télétravailleurs et à toute personne qui jongle entre plusieurs appareils au quotidien. À 69,98 € pour la première année, le rapport fonctionnalités/prix est difficile à ignorer : VPN illimité, Scam Protection Pro par IA, anti-tracker et protection des e-mails forment un ensemble cohérent, pensé pour répondre aux menaces actuelles sans alourdir les performances de vos appareils.
En revanche, si vous ne disposez que d'un ou deux appareils et que les fonctionnalités premium comme le VPN illimité ou la Scam Protection Pro ne correspondent pas à vos usages, la version Bitdefender Total Security suffira amplement à un tarif plus accessible. Prenez simplement garde au renouvellement automatique au prix standard à l'issue de la première année.
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