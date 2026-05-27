Bitdefender s'est imposé depuis plusieurs années comme l'une des références mondiales de la cybersécurité grand public, régulièrement distingué dans les tests indépendants pour ses taux de détection et son faible impact sur les performances système. La version Premium Security constitue le sommet de la gamme pour les particuliers : elle reprend toutes les fonctionnalités de l'édition Total Security et y ajoute un VPN sans limite de données, une Scam Protection Pro alimentée par l'intelligence artificielle ainsi qu'une protection des e-mails pour deux adresses.

Cette suite, disponible à 69,98 € directement chez Bitdefender, profite d'une réduction de 36 % pour la première année d'abonnement et inclut 30 jours de garantie satisfait ou remboursé, une fenêtre idéale pour évaluer l'ensemble des fonctionnalités sans engagement ferme.