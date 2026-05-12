Intego ONE mise sur la cohérence plutôt que sur la profusion de fonctionnalités. L'antivirus surveille en temps réel les fichiers, applications et téléchargements avec un moteur multi-scan qui cible en priorité les zones à risque identifiées par les laboratoires internes.

Le pare-feu bidirectionnel offre un contrôle précis sur les connexions entrantes et sortantes, application par application, avec des statistiques de trafic consultables en temps réel. SmartClean surveille l'espace disque, supprime les fichiers résiduels accumulés au fil du temps et désinstalle les applications sans laisser de traces. Quant au VPN, il chiffre les connexions sur les réseaux Wi-Fi publics et masque l'adresse IP pour renforcer la confidentialité lors des achats ou des connexions sensibles.

Dans notre test, la rédaction a relevé un comportement relativement discret en fonctionnement normal (entre 1,3 et 2,9 % de CPU hors scan), même si l'empreinte mémoire du moteur reste élevée, et que les analyses complètes sollicitent davantage la machine.