Intego tourne la page de sa suite X9 avec le lancement d'Intego ONE, une refonte majeure qui regroupe antivirus, pare-feu, SmartClean et VPN dans une application unique pensée pour macOS. Pour marquer ce renouveau, une remise de 25 % est appliquée sur l'ensemble des formules : voici ce que vaut réellement cette offre.
Fondé en 1997, Intego est l'un des éditeurs dont le pedigree sur Mac n'est plus à établir. Avec Intego ONE, lancé en avril 2026, la marque abandonne la logique des modules séparés au profit d'une application unifiée conçue nativement pour macOS. La formule Complete, sommet de la gamme, intègre un antivirus en temps réel, un pare-feu bidirectionnel, l'outil de nettoyage SmartClean et un VPN, le tout pour 59,99 € la première année au lieu de 79,99 €.
Ce bon plan concerne en priorité les utilisateurs Mac qui souhaitent centraliser leur cybersécurité sans cumuler les abonnements. Avant de vous décider, notre avis complet sur Intego ONE sur Clubic vous donnera une lecture honnête de ce que la suite vaut dans des conditions réelles d'utilisation.
Pourquoi choisir Intego ONE Complete ?
- 59,99 € la première année au lieu de 79,99 €, soit 25 % de réduction pour les nouveaux abonnés, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Le renouvellement annuel s'effectue ensuite au tarif standard de 79,99 €.
- Une suite conçue nativement pour macOS, compatible aussi bien avec les puces Apple Silicon qu'Intel (macOS 12.4 minimum), et non un portage Windows adapté à la va-vite : un argument sérieux dans une catégorie où cela reste encore minoritaire.
- Quatre briques réunies dans une interface unique, antivirus, pare-feu, nettoyeur système et VPN, ce qui évite de jongler entre plusieurs applications, plusieurs fenêtres et plusieurs factures mensuelles.
Une application pensée pour les usages quotidiens sur Mac
Intego ONE mise sur la cohérence plutôt que sur la profusion de fonctionnalités. L'antivirus surveille en temps réel les fichiers, applications et téléchargements avec un moteur multi-scan qui cible en priorité les zones à risque identifiées par les laboratoires internes.
Le pare-feu bidirectionnel offre un contrôle précis sur les connexions entrantes et sortantes, application par application, avec des statistiques de trafic consultables en temps réel. SmartClean surveille l'espace disque, supprime les fichiers résiduels accumulés au fil du temps et désinstalle les applications sans laisser de traces. Quant au VPN, il chiffre les connexions sur les réseaux Wi-Fi publics et masque l'adresse IP pour renforcer la confidentialité lors des achats ou des connexions sensibles.
Dans notre test, la rédaction a relevé un comportement relativement discret en fonctionnement normal (entre 1,3 et 2,9 % de CPU hors scan), même si l'empreinte mémoire du moteur reste élevée, et que les analyses complètes sollicitent davantage la machine.
Ce qu'Intego ONE apporte… et ce qu'il n'apporte pas
Sur un marché où Bitdefender et Norton couvrent Windows et Mac depuis une même base de code, Intego ONE se distingue par son ADN exclusivement macOS, un point fort réel qui s'accompagne d'une contrainte claire : aucune protection pour les appareils Windows, Android ou iOS.
La suite convient parfaitement à un foyer ou un profil entièrement ancré dans l'écosystème Apple ; elle sera en revanche moins pertinente dès lors que plusieurs systèmes d'exploitation cohabitent au quotidien.
✅ Les points forts
- Conception native pour macOS sans portage depuis Windows, ce qui se traduit par une intégration fluide avec l'architecture Apple Silicon et une vraie cohérence d'interface avec les standards visuels d'Apple.
- Interface unifiée qui regroupe quatre outils distincts dans un tableau de bord lisible, avec un diagnostic global lancé en un seul clic depuis l'accueil.
- Offre modulable en trois paliers (Essentiel, Avancé, Complete) pour 1, 3 ou 5 Mac sur 1 ou 2 ans : il est possible d'opter pour la couverture strictement nécessaire sans payer pour des fonctionnalités inutiles.
- Trente jours de garantie satisfait ou remboursé pour tester sans engagement, avec un support client disponible 24 h/24 et 7 j/7.
❌ Les limites
- Un moteur anti-malware gourmand en mémoire vive, mesuré autour de 1 Go en tâche de fond dans notre test Clubic, ce qui peut peser sur les Mac dotés de 8 Go de RAM.
- Des scans complets qui sollicitent fortement le processeur avec des pics relevés en moyenne autour de 300 % de CPU sur Apple M1, et jusqu'à 558 % en pointe : à planifier en dehors des heures de travail intensif.
- Le VPN est réservé à la formule Complete uniquement ; les abonnés Essentiel ou Avancé en sont privés, là où certains concurrents l'intègrent dès l'entrée de gamme.
- Intego ONE étant récent (lancement avril 2026), il ne dispose pas encore de certifications en laboratoire indépendant en son propre nom — uniquement ceux hérités de VirusBarrier, dont le dernier test AV-TEST remonte à septembre 2024.
Intego ONE Complete marque une évolution bienvenue pour un éditeur historique de la sécurité Mac. La refonte de la suite X9 apporte une interface nettement plus cohérente, une application unifiée là où plusieurs modules cohabitaient jusqu'ici, et un VPN intégré enfin accessible depuis une seule interface.
À 59,99 € la première année, ce bon plan parle d'abord aux utilisateurs Mac qui veulent sécuriser, nettoyer et anonymiser leurs usages sans multiplier les abonnements, et qui se satisfont d'attendreles premières certifications laboratoire dédiées à ce nouveau produit.
Ceux qui travaillent sur Mac avec peu de RAM, ou qui jonglent avec des appareils Windows au quotidien, trouveront peut-être chez Bitdefender ou Norton une couverture plus adaptée à leurs besoins. Pour les profils 100 % Apple en quête d'un outil pensé dès le départ pour leur écosystème, Intego ONE mérite clairement le détour.
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